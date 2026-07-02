Carpini projeta evolução do Fortaleza após vitória e prepara mudanças contra o Atlético-GO

Técnico do Fortaleza, Thiago Carpini avaliou o desempenho da equipe na vitória por 2 a 0 diante da Ponte Preta. Miritello e Maílton balançaram as redes. Ele também falou da importância de ter semana livre de jogos para aperfeiçar estratégias com a equipe, além de trabalho individual com jogadores. Foi o terceiro jogo seguido da equipe sem derrotas na Série B do Brasileiro. As equipes se enfrentaram nesta quinta-feira (2), na Arena Castelão.

"A gente vai continuar trabalhando. Serão semanas abertas. A gente vai evoluir em alguns aspectos. Pela segunda vez a gente repete um sistema com linhas de quatro. Hoje, o que me deixou muito feliz também foi não sofrer gols. Isso foi importante. Tá certo que nós não tivemos um volume muito grande do adversário, só algumas escapadas. Mas era importante não sofrer gols. Ganhar como nós ganhamos, seguir evoluindo.

Agora é aproveitar as semanas para gente trabalhar, para aprimorarmos cada vez mais esse sistema. Algumas ideias que a gente pensa para o jogo de Goiânia. É um adversário que a gente conhece bem, está bem no radar. Sabemos a dificuldade de jogar lá. Então, talvez a gente prepare algo diferente par esse jogo. Então, essa condição de semana aberta me dá essa condição de poder trabalhar e evoluir os atletas no aspecto individual dentro de um coletivo organizado.

O próximo desafio será contra o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioluy, no domingo (12). A partida terá início às 18h (de Brasília).