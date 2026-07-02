Carpini projeta evolução do Fortaleza após vitória e prepara mudanças contra o Atlético-GO

Tricolor venceu a Ponte Preta nesta quinta-feira (2), na Arena Castelão

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
02 de Julho de 2026 - 23:38 (Atualizado às 23:39)
capa da noticia
Legenda: Thiago Carpini, técnico do Fortaleza.
Foto: Thiago Gadelha/SVM
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

Técnico do Fortaleza, Thiago Carpini avaliou o desempenho da equipe na vitória por 2 a 0 diante da Ponte Preta. Miritello e Maílton balançaram as redes. Ele também falou da importância de ter semana livre de jogos para aperfeiçar estratégias com a equipe, além de trabalho individual com jogadores. Foi o terceiro jogo seguido da equipe sem derrotas na Série B do Brasileiro. As equipes se enfrentaram nesta quinta-feira (2), na Arena Castelão.

"A gente vai continuar trabalhando. Serão semanas abertas. A gente vai evoluir em alguns aspectos. Pela segunda vez a gente repete um sistema com linhas de quatro. Hoje, o que me deixou muito feliz também foi não sofrer gols. Isso foi importante. Tá certo que nós não tivemos um volume muito grande do adversário, só algumas escapadas. Mas era importante não sofrer gols. Ganhar como nós ganhamos, seguir evoluindo.

Agora é aproveitar as semanas para gente trabalhar, para aprimorarmos cada vez mais esse sistema. Algumas ideias que a gente pensa para o jogo de Goiânia. É um adversário que a gente conhece bem, está bem no radar. Sabemos a dificuldade de jogar lá. Então, talvez a gente prepare algo diferente par esse jogo. Então, essa condição de semana aberta me dá essa condição de poder trabalhar e evoluir os atletas no aspecto individual dentro de um coletivo organizado. 

O próximo desafio será contra o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioluy, no domingo (12). A partida terá início às 18h (de Brasília).

Veja também

Imagem da notícia: Fortaleza vence a Ponte Preta e assume a vice-liderança da Série B
Jogada

Fortaleza vence a Ponte Preta e assume a vice-liderança da Série B
Imagem da notícia: Internacional acerta a contratação de Calebe por empréstimo junto ao Fortaleza
Jogada

Internacional acerta a contratação de Calebe por empréstimo junto ao Fortaleza

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/futebol Esportes/brasileirão série b

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (3)
Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (3)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 3 de julho de 2026

Liuê Góis

Há 2 horas

Imagem da notícia Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (03/07): onde assistir e horário
Jogada

Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (03/07): onde assistir e horário

Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (03/07): onde assistir e horário

Liuê Góis

Imagem da notícia Suiça vence Argélia com tranquilidade e está nas Oitavas de Final da Copa do Mundo
Jogada

Suiça vence Argélia com tranquilidade e está nas Oitavas de Final da Copa do Mundo

Suíços aguardam quem passar de Colômbia x Gana

Vladimir Marques

Imagem da notícia Thiago Carpini comenta saída de Emanuel Brítez do Fortaleza: 'Página virada'
Jogada

Thiago Carpini comenta saída de Emanuel Brítez do Fortaleza: 'Página virada'

Jogador defendeu o Tricolor por quatro temporadas

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Carpini projeta evolução do Fortaleza após vitória e prepara mudanças contra o Atlético-GO
Jogada

Carpini projeta evolução do Fortaleza após vitória e prepara mudanças contra o Atlético-GO

Tricolor venceu a Ponte Preta nesta quinta-feira (2), na Arena Castelão

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Portugal e Croácia marcou 1º gol de Cristiano Ronaldo em mata-mata de Copa e último jogo de Modric
Jogada

Portugal e Croácia marcou 1º gol de Cristiano Ronaldo em mata-mata de Copa e último jogo de Modric

Partida entre europeus esteve entre as mais emocionantes da Copa do Mundo 2026

Vladimir Marques