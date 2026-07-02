Internacional acerta a contratação de Calebe por empréstimo junto ao Fortaleza

Jogador de 26 anos estava no futebol espanhol

Escrito por Fernanda Alves e Crisneive Silveira jogada@svm.com.br
02 de Julho de 2026 - 18:33
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Legenda: O meia Calebe chegou ao Alavés em junho de 2025 após empréstimo do Fortaleza
Foto: divulgação / Alavés
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O meia Calebe será o novo reforço do Internacional. O jogador tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2028. Ele chega ao clube gaúcho por empréstimo até o fim do ano, com cláusula automática de compra no valor de R$5,5 milhões (€1 milhão). 

Algumas metas foram colocadas em contrato. Caso sejam cumpridas pelo jogador, o clube gaúcho vai adquirir o atleta. O atleta de 26 anos estava no Alavés, da Espanha, após ser emprestado pelo Tricolor do Pici. 

Ele defendeu o clube cearense por três temporadas (2023 a 2025), com 98 partidas disputadas, com nove gols e nove assistências. Calebe esteve nas campanhas do Campeonato Cearense 2023 e da Copa do Nordesde de 2024.

O Internacional está em 14º lugar na tabela da Série A, com 21 pontos somados. O grupo só volta a jogar no dia 27 de julho, quando recebe o Cruzeiro para mais uma rodada da competição.

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