Fortaleza rescinde contrato com o zagueiro Brítez

Decisão foi anunciada nesta quarta-feira (1º)

Escrito por André Almeida andre.almeida@svm.com.br
01 de Julho de 2026 - 19:15 (Atualizado às 19:19)
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Legenda: Brítez estava no Fortaleza desde 2022
Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza
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Agora é oficial: Emanuel Brítez não é mais jogador do Fortaleza. O clube anunciou a rescisão contratual com o zagueiro na noite desta quarta-feira (1º), um dia após o episódio de tensão em que o zagueiro se exaltou e agrediu verbalmente os dirigentes leoninos, que o Diário do Nordeste noticiou em primeira mão.

Através de nota oficial, o clube afirmou que "a partir desta data, todas as questões relacionadas ao caso serão conduzidas exclusivamente pelo Departamento Jurídico do Tricolor do Pici".

Chega ao fim a passagem do então capitão do Tricolor, que estava no clube desde 2022, disputando 191 jogos pelo Tricolor. Neste período, Brítez foi venceu o Campeonato Cearense duas vezes (2023 e 2026), a Copa do Nordeste (2024) e foi vice-campeão da Sul-Americana (2023).

VEJA NOTA OFICIAL EMITIDA PELO FORTALEZA

O Fortaleza Esporte Clube comunica a rescisão do vínculo contratual com o atleta Emanuel Brítez.

A partir desta data, todas as questões relacionadas ao caso serão conduzidas exclusivamente pelo Departamento Jurídico do Tricolor do Pici.

O Fortaleza Esporte Clube reafirma seu compromisso com o cumprimento da legislação e os princípios que orientam sua atuação.

Instituição centenária, o Fortaleza seguirá trabalhando com responsabilidade, profissionalismo e respeito à sua torcida, à sua história, aos seus profissionais, sempre pautando suas decisões na defesa dos interesses do Clube.

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