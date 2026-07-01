Fortaleza rescinde contrato com o zagueiro Brítez

Agora é oficial: Emanuel Brítez não é mais jogador do Fortaleza. O clube anunciou a rescisão contratual com o zagueiro na noite desta quarta-feira (1º), um dia após o episódio de tensão em que o zagueiro se exaltou e agrediu verbalmente os dirigentes leoninos, que o Diário do Nordeste noticiou em primeira mão.

Através de nota oficial, o clube afirmou que "a partir desta data, todas as questões relacionadas ao caso serão conduzidas exclusivamente pelo Departamento Jurídico do Tricolor do Pici".

Chega ao fim a passagem do então capitão do Tricolor, que estava no clube desde 2022, disputando 191 jogos pelo Tricolor. Neste período, Brítez foi venceu o Campeonato Cearense duas vezes (2023 e 2026), a Copa do Nordeste (2024) e foi vice-campeão da Sul-Americana (2023).

VEJA NOTA OFICIAL EMITIDA PELO FORTALEZA

O Fortaleza Esporte Clube comunica a rescisão do vínculo contratual com o atleta Emanuel Brítez.

A partir desta data, todas as questões relacionadas ao caso serão conduzidas exclusivamente pelo Departamento Jurídico do Tricolor do Pici.

O Fortaleza Esporte Clube reafirma seu compromisso com o cumprimento da legislação e os princípios que orientam sua atuação.

Instituição centenária, o Fortaleza seguirá trabalhando com responsabilidade, profissionalismo e respeito à sua torcida, à sua história, aos seus profissionais, sempre pautando suas decisões na defesa dos interesses do Clube.