Tensão no Fortaleza: novo episódio aumenta crise entre Brítez e dirigentes do Tricolor

O futuro do zagueiro Brítez no Fortaleza volta a ficar em xeque. Nesta terça-feira (30), durante treino de reapresentação do Tricolor, no Pici, um novo episódio envolvendo o capitão leonino e os dirigentes do Tricolor, incluindo o CEO de Futebol, Pedro Martins, aumentou ainda mais o desgaste entre as partes.

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