Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Tensão no Fortaleza: novo episódio aumenta crise entre Brítez e dirigentes do Tricolor

Relação estremecida chega ao ápice do desgaste

Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 23:14)
André Almeida
Legenda: O zagueiro argentino Brítez tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2027
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O futuro do zagueiro Brítez no Fortaleza volta a ficar em xeque. Nesta terça-feira (30), durante treino de reapresentação do Tricolor, no Pici, um novo episódio envolvendo o capitão leonino e os dirigentes do Tricolor, incluindo o CEO de Futebol, Pedro Martins, aumentou ainda mais o desgaste entre as partes.

VEJA BASTIDORES EM APURAÇÃO EXCLUSIVA

Assuntos Relacionados