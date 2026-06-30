Tensão no Fortaleza: novo episódio aumenta crise entre Brítez e dirigentes do Tricolor
Relação estremecida chega ao ápice do desgaste
Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 23:14)
O futuro do zagueiro Brítez no Fortaleza volta a ficar em xeque. Nesta terça-feira (30), durante treino de reapresentação do Tricolor, no Pici, um novo episódio envolvendo o capitão leonino e os dirigentes do Tricolor, incluindo o CEO de Futebol, Pedro Martins, aumentou ainda mais o desgaste entre as partes.
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