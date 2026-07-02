Portugal e Croácia marcou 1º gol de Cristiano Ronaldo em mata-mata de Copa e último jogo de Modric

A partida entre Portugal e Croácia prometia muito pela qualidade das duas equipes. E logo no 1º mata-mata, a 16 avos de final da Copa do Mundo 2026, seria a sobrevida para uma, e a despedida precoce para outra. Ou seja, não faltaria drama.

E cada seleção tinha um astro 'quarentão' que poderia se despedir das Copas do Mundo: Cristiano Ronaldo por Portugal e Modric pela Croácia.

Teve de tudo para Cristiano Ronaldo!

Cristiano Ronaldo foi um dos personagens do jogo, com gol anulado, gol validado de pênalti, substituição e homenagem à Diogo Jota.

Primeiro, ele marcou um belo gol, de categoria, aos 15 minutos do 2ºtempo, anulado por impedimento ajustado.

Mas aos 20, um pênalti foi marcado em cima de Renato Veiga e Cristiano chamou a responsabilidade e converteu aos 23 empatando o jogo.

Legenda: Cristiano Ronaldo marcou de pênalti para Portugal, seu 1º em mata-matas de Copa Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Foi o 1º gol de Cristiano Ronaldo em um jogo eliminatório de Copa do Mundo. Foi o 11º gol dele em Copas, sendo o único jogador na história a balançar as redes em seis edições diferentes do torneio (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).

Só que aos 36 minutos, o técnico Roberto Martinez substituiu Ronaldo pelo volante Ruben Neves, com o astro saindo contrariado

Mas como o treinador já tinha colocado o camisa 9, Gonçalo Ramos, coube a Cristiano torcer para o companheiro de posição do banco de reservas e o gol saiu, aos 48, em belo gol de cabeça.

Ao fim da partida, com a classificação garantida, Cristiano Ronaldo não esqueceu de Diogo Jota, companheiro de seleção que faleceu em acidente de carro há um ano: ele vestiu a camisa 21 que era dele e se emocionou.

Última partida de Modric

Aos 41 anos, Modric se despediu das Copas do Mundo. A eliminação croata para Portugal por a última partida dele em mundiais.

Uma derrota dura, pela virada que a equipe sofreu, em um jogo em que os croatas fizeram uma grande partida, e tiveram um gol anulado pela tecnologia do chip na bola nos acréscimos.

Legenda: Modrid fez seu último jogo em Copas após eliminação para Portugal de Cristiano Ronaldo Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Aos 57, o gol de Matanovic foi anulado pela tecnologia do chip na bola que detectou um toque de Pasalic para marcar o impedimento.

O gol levaria o jogo para a prorrogação, dando uma chance a Croácia e a Modric, mas foi anulado.

Numeros dele em Copas

Luka encerrou sua histórica trajetória em Copas do Mundo com 23 jogos disputados e 2 gols marcados.

O maestro croata participou de cinco edições do Mundial (2006, 2014, 2018, 2022 e 2026).

Ele foi 4º colocado em 2022 quando eliminou o Brasil e vice-campeão em 2018 ao ser derrotado na decisão para a França.

Jogaram juntos

Os capitães das duas seleções, Cristiano Ronaldo e Luka Modric, foram companheiros de Real Madrid de 2012 a 2018 e conquistaram diversos troféus juntos, incluindo quatro edições da Liga dos Campeões da UEFA.

Aliás, segundo a FIFA, esse foi o primeiro confronto de dois jogadores com mais de 40 anos da história da Copa do Mundo: Cristiano Ronaldo tem 41 anos e 147 dias, enquanto Luka Modric tem 40 anos e 296 dias.