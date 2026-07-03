Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (03/07): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta sexta-feira (3).
O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.
A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.
Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (3):
16 avos de final
- Austrália x Egito
- Local: Dallas
- Horário: 15h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv
16 avos de final
- Argentina x Cabo Verde
- Local: Miami
- Horário: 19h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
16 avos de final
- Colômbia x Gana
- Local: Kansas City
- Horário: 22h30 (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV