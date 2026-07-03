Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (03/07): onde assistir e horário

Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (03/07): onde assistir e horário

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
03 de Julho de 2026 - 06:00 (Atualizado às 07:31)
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Legenda: Messi comemora gol da Argentina
Foto: Charlotte Wilson/AFP
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Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta sexta-feira (3).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (3):

16 avos de final

  • Austrália x Egito
  • Local: Dallas
  • Horário: 15h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv

16 avos de final

  • Argentina x Cabo Verde
  • Local: Miami
  • Horário: 19h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

16 avos de final

  • Colômbia x Gana
  • Local: Kansas City
  • Horário: 22h30 (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV
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