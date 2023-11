Campeonato Cearense será transmitido pelo Sistema Verdes Mares em 2024; veja detalhes

O Sistema Verdes Mares de Comunicação é o novo detentor dos direitos de transmissão do Campeonato Cearense. O contrato firmado com a Federação Cearense de Futebol será válido pelos próximos três anos e, a partir de 2024, os torcedores vão poder conferir todas as emoções da tela da TV Verdes Mares e no ge.globo/ce.

A TV Verdes Mares levará as emoções da disputa para os quatro cantos do nosso estado, com materiais exclusivos e uma equipe extremamente capacitada. De acordo com Ruy do Ceará, Superintendente do Sistema Verdes Mares, a volta do Estadual para a Verdes Mares acontece em virtude de toda a paixão do torcedor cearense pelo futebol local.

Ruy do Ceará Superintendente do Sistema Verdes Mares “Os veículos do Sistema Verdes Mares sempre estiveram envolvidos com todas as temáticas importantes da sociedade. Nós consideramos o Sistema Verdes Mares como a casa das histórias cearenses. A gente sempre cobriu toda a movimentação do futebol, mas ficamos, de fato, alguns anos sem a transmissão específica dos jogos. Em 2024, nós estamos, realmente, retornando com toda a transmissão e mais o envolvimento que a gente sempre teve, porque entendemos toda a paixão que o cearense tem pelo futebol. O torcedor vai poder presenciar toda a qualidade de transmissão que a equipe do Sistema Verdes Mares sabe fazer. A gente chega para agregar nisso, na qualidade da transmissão, dos comentários, o que, de imediato, já cria um maior engajamento da sociedade e de todos os torcedores e, assim, a gente consegue, passo a passo, dando cada vez mais notoriedade ao Campeonato Cearense, que é tão importante pro nosso estado”, disse.

Legenda: Ruy do Ceará assina o contrato de transmissão do Campeonato Cearense de 2024. Foto: Kid Júnior / SVM

A princípio, os jogos serão transmitidos aos sábados na TV Verdes Mares e no ge.globo/ce de forma gratuita. Soma-se a isso, toda a cobertura do Sistema Verdes Mares no dia a dia, acompanhando de perto os clubes participantes e também outras competições chanceladas pela FCF. O Diário do Nordeste, a Verdinha FM e a TV Diário também estarão na cobertura do campeonato durante toda sua edição.

Veja também

Para Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense de Futebol, o acordo é extremamente satisfatório, pois permitirá que torcedores de todo o Estado acompanhem a competição.

Mauro Carmélio Presidente da Federação Cearense de Futebol “Muito feliz de voltar novamente à Verdes Mares, uma casa que nos acolheu desde o início do trabalho que nós estamos realizando aqui na Federação. É uma enorme satisfação saber que o nosso torcedor, da capital e do interior, vai poder acompanhar o Campeonato Cearense através da Verdes Mares. Isso é de grande importância pelo trabalho que é realizado no grupo de divulgação dentro do cenário nacional. Os jogos serão aos sábados. Mas o acompanhamento será feito no dia a dia, acompanhando os clubes participantes, além da divulgação dos outros campeonatos como a segunda e terceira divisão, Taça Fares Lopes, o futebol de base, que é muito importante para o desenvolvimento dos atletas, e o futebol feminino", comentou.

A reunião para a assinatura do contrato de transmissão aconteceu nesta segunda-feira (27) na sede da Federação Cearense de Futebol, localizada no bairro Benfica. Além de Ruy do Ceará e de Mauro Carmélio, o Gerente de Esportes do SVM, Gustavo de Negreiros, o Diretor de Jornalismo e Esporte do SVM, Gustavo Bortoli, o vice-presidente da FCF, Mauro Carmélio Neto, o Diretor de Programação do SVM, Fábio Ambrósio e o Diretor Comercial do SVM, Erick Picanço, também estiveram presentes.

Legenda: Gustavo de Negreiros, gerente de esportes do SVM, Gustavo Bortoli, diretor de jornalismo e esporte, Ruy do Ceará, superintendente do SVM, Mauro Carmélio, presidente da FCF, Mauro Carmélio Neto, vice-presidente da FCF, Erick Picanço, diretor comercial do SVM e Fábio Ambrósio, diretor de programação do SVM Foto: Kid Júnior / SVM

A TV Verdes Mares teve os direitos de transmissão do Campeonato Cearense entre 2006 e 2020, registrando audiências históricas em todas as edições.

Legenda: O Campeonato Cearense é organizado pela Federação Cearense de Futebol (FCF) Foto: divulgação / FCF

VEJA OS GRUPOS DO CAMPEONATO CEARENSE DE 2024:

Grupo A

Fortaleza

Caucaia

Atlético-CE

Floresta

Maracanã

Grupo B

Ceará

Ferroviário

Iguatu

Barbalha

Horizonte

REGULAMENTO

Na primeira fase, as 10 equipes participantes estão divididas em dois grupos, onde enfrentam os times da outra chave em confrontos apenas de ida. Portanto, cada equipe fará inicialmente cinco jogos. Após os embates, os primeiros colocados de cada grupo avançam direto para a semifinal.

Enquanto isso, os clubes que ficarem em segundo e terceiro lugar vão para as quartas de final. Já os dois últimos seguem para um quadrangular final de descenso.

Nas quartas de final, as equipes se enfrentam dentro do mesmo grupo em partidas de ida e volta.

Grupo C: 2ºA x 3ºA

Grupo D: 2ºB x 3ºB

Os clubes que se classificarem avança para as semifinais e encaram os primeiros colocados da fase inicial da competição.

Grupo E: 1º colocado A x Vencedor do Grupo C

Grupo F: 1º colocado B x Vencedor do Grupo D