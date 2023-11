Campeonato Cearense: a imagem é nossa

Desde 1956, acompanho o certame estadual. Mas a primeira decisão que vi foi a de 1957, quando o Ceará derrotou (1 x 0) o Usina, sagrando-se campeão. Eu tinha 10 anos de idade. Já se passaram 66 anos. Na época, as transmissões eram feitas apenas através do rádio. Jamais imaginei que, muitos anos depois, em 2008, eu teria a felicidade de narrar pela televisão os jogos do Campeonato Cearense. Naquele ano, o Sistema Verdes Mares tinha adquirido os direitos de transmissão e passou a mostrar ao vivo a competição estadual. A partir daí, o Campeonato Cearense cresceu em status e conteúdo. Ganhou uma visibilidade nunca antes alcançada na história.

A Televisão Verdes Mares, com um trabalho de alto nível, fez chegar aos lares cearenses o que havia de melhor da produção futebolística estadual. Agora, numa jogada inspirada nos grandes mestres da bola, o Sistema Verdes Mares assinala mais um golaço: em 2024, com exclusividade, fará a cobertura do certame. Ao readquirir os direitos de transmissão, formalizando uma parceria com a Federação Cearense de Futebol, a TV Verdes Mares reafirma o seu compromisso de fazer o melhor. O Campeonato Cearense terá novamente a nossa imagem.

Importância

Há peculiaridades que darão ao Campeonato Cearense de 2024 uma importância muito especial. O Fortaleza lutará pelo hexacampeonato, título jamais alcançado por um time de futebol no nosso estado. Naturalmente, o Ceará tentará impedir que tal conquista tricolor aconteça. Será, portanto, uma disputa particular, privada, entre os dois rivais.

Hexa e hepta

Reafirmo o que citei na coluna anterior. É difícil um time ganhar o hexacampeonato de forma direta. O Náutico de Recife conseguiu sagrar-se campeão pernambucano seis vezes seguidas: 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 e 1968. O Bahia fez mais. Conquistou, de forma seguida, sete títulos de campeão baiano, sagrando-se heptacampeão: 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 e 1979.

Chance coral

Não esqueçam que o Ferroviário vem no embalo de uma conquista muito significativa: campeão invicto da Série D nacional em 2023. Foi o segundo título nacional conquistado pelo Ferrão. O primeiro foi em 2018. Portanto, tem todo o direito de almejar o título estadual de 2024. O último título cearense conquistado pelo Ferrão foi o bicampeonato de 1994/1995.

Quase

O Ferroviário, após o bicampeonato cearense de 1994/1995, chegou à decisão do Campeonato Cearense em quatro oportunidades. Em 1996, em 1998, em 2003 e em 2017. Ficou com o vice-campeonato. Quero acreditar que o Ferroviário, com o moral elevado decorrente do título invicto da Série D nacional, terá tudo para encarar os sempre considerados favoritos, Fortaleza e Ceará.

Conclusão

O Campeonato Cearense de 2024, agora com a cobertura exclusiva da TV Verdes Mares, terá uma projeção especial. A experiência nacional e internacional da nossa equipe de narradores, comentaristas e repórteres, apoiada por uma equipe técnica altamente qualificada, garantirá o padrão que o torcedor merece. O Campeonato Cearense: a imagem é nossa.