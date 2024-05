Ceará finaliza preparação com dúvidas para enfrentar o Amazonas na Série B; veja provável escalação

O técnico Vagner Mancini, do Ceará, comanda na tarde desta terça-feira (14) o último treino do Vovô antes da partida contra o Amazonas, que será disputada nesta quarta-feira (15), na Arena Castelão, pela quinta rodada da Série B do Brasileirão 2024.

Para este confronto, o treinador terá dois desfalques certos: os meio-campistas Lourenço e Jorge Recalde. O primeiro foi expulso na partida contra o Novorizontino, na última sexta-feira (10), enquanto o segundo completou a série de três cartões amarelos.

Legenda: Recalde comemora gol em partida entre Novorizontino e Ceará Foto: Raphael Marques/Ceará SC

As dúvidas ficam por conta do zagueiro Ramon Menezes, que saiu lesionado do confronto contra o Novorizontino ainda no primeiro tempo, e de Bruninho e Saulo Mineiro, que estão em trabalho de transição física, conforme o último boletim do departamento médico.

Diante disso, Vagner Mancini deve levar a campo a seguinte formação titular: Richard; Matheus Felipe, Jonathan e David Ricardo; Raí Ramos e Matheus Bahia; De Lucca, Guilherme Castilho e Lucas Mugni (Aylon); Erick Pulga e Facundo Barceló.

Ceará e Amazonas entram em campo nesta quarta-feira (15), às 21h30 de Brasília, no estádio Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a quinta rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.