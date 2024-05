Ceará decide voto de sócio, possibilidade de SAF e outras mudanças nesta terça; entenda

Após um ano de debates e mudanças no texto, a votação para o novo estatuto do Ceará iniciará nesta terça-feira (14), a partir das 18h30, na sede administrativa do clube. A reformulação do conjunto de regras da instituição, entre elas o voto do sócio torcedor nas eleições do clube, será decidida após três reuniões entre os conselheiros do clube, sendo a primeira nesta terça-feira (14), a segunda no dia 20 de maio, e a terceira no dia 27 de maio.

Segundo o presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, Herbet Santos, nesse primeiro momento, o pleno (conselheiros presentes na reunião) deverá iniciar a votação pelo anteprojeto do texto base da comissão, onde consta a possibilidade do voto do torcedor.

“A princípio devemos iniciar pelo texto base. Caso ele seja aprovado, o Conselho terá decidido que o sócio torcedor poderá votar. O ponto de divergência é a modalidade. Como será o peso do voto”. Herbet Santos Presidente do Conselho Deliberativo do Ceará

MUDANÇA NO ESTATUTO

Conforme Herbet, caso o texto seja aprovado, além da participação do sócio torcedor nas eleições do clube, outros pontos já podem ser votados nesta terça-feira (14), como: a modalidade do voto do sócio torcedor, remuneração dos diretores, a partir de quando o novo estatuto entrará em vigor e, até mesmo, a possibilidade do clube virar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

“Esse comitê não terá pressa, mas devemos dar uma resposta à nação alvinegra. Não é 'a toque de caixa'. Esse debate não é de hoje, já tem mais de um ano que estamos debatendo possíveis mudanças, explicando, argumentando”, falou Herbet em entrevista ao Jogada 1º Tempo.

*Sob supervisão de Gustavo de Negreiros