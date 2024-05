Texto da reforma do Estatuto do Ceará deve ser votado ainda em maio; 1ª reunião já tem data marcada

O novo presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, Herbet Santos, assume o cargo meio a momento delicado nos bastidores de Porangabuçu. Porém, já com uma missão muito importante para o futuro do clube: a votação da reforma do Estatuto. O que poderá ocorrer ainda neste mês.

"Até o final de maio nós queremos votar o texto do estatuto", disse Herbet Santos, presidente do CD, em entrevista exclusiva ao Jogada 1º Tempo.

Se engana, porém, que este processo está sendo tocado "às pressas".

"Esse comitê não terá pressa, mas devemos dar uma resposta à nação alvinegra. Não é 'a toque de caixa'. Esse debate não é de hoje, já tem mais de um ano que estamos debatendo possíveis mudanças, explicando, argumentando", enfatizou.

O Conselho Deliberativo, inclusive, já tem data marcada para a primeira reunião para votação das emendas do estatuto: o dia 14 de maio.

"Nós temos 3 datas já pré-agendadas. Dias 14, 20 e 27. Dia 14, que é o prazo das emendas, até 18 horas desse dia. Podemos, então, realizar a 1ª reunião no dia 14. Depois teremos outra reunião [dia 20], e depois, dia 27, poderemos ter a votação final", disse Herbet.

Fato é que este assunto é de extrema relevância para os rumos do Ceará e deve, sim, ser tocado com celeridade.