Ferroviário realiza treinos da pré-temporada para 2024 em CTs de Ceará e Fortaleza; entenda

Em preparação para a temporada de 2024 desde o dia 22 de novembro, o Ferroviário realizará, durante toda esta semana, os treinos em campo nos CTs de Ceará e Fortaleza. A situação acontece em virtude de obras que estão sendo realizadas no gramado do Elzir Cabral, na Barra do Ceará.

Com isso, a diretoria coral encontrou na estrutura dos dois maiores rivais as melhores condições para dar seguimento na preparação do Tubarão da Barra. Nos primeiros dias de atividades, ainda no Elzir Cabral, o elenco passou por exames e testes físicos.

A partir de agora, já na segunda semana de treinamentos, as sessões ocorrem para aprimorar a resistência, força e agilidade de cada atleta. Ao fim da semana, no sábado (02), às 9h, no CT Ribamar Bezerra, está programado um amistoso contra a equipe Sub-20 do Fortaleza, que se prepara para a disputa da Copa SP de Futebol Júnior.

PREPARAÇÃO INTENSA

Ao todo, o Ferroviário terá 46 dias de preparação. O período é visto como positivo por todos do clube, pois os desafios para 2024 serão intensos desde o início. O Tubarão da Barra já entra em campo no dia 07 de janeiro, quando enfrenta o ASA/AL, em jogo eliminatório, pela fase preliminar da Copa do Nordeste.

