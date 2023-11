Veja os times que vão jogar a Série C em 2024

O formato da competição ainda não foi anunciado de forma oficial, mas a tendência é que o modelo permaneça o mesmo de 2023, com todos os times se enfrentando entre si em turno único. Ao todo são 19 rodadas, com alguns clubes jogando 10 vezes como mandante e nove como visitante.

Os quatro últimos são rebaixados e os oito primeiros são divididos em dois grupos (1º, 4º, 5º e 8º no Grupo B e 2º, 3º, 6º e 7º no Grupo C) e seguem para o quadrangular de acesso. Os dois clubes que somarem mais pontos sobem para a Série B, enquanto os líderes se enfrentam para definir o campeão.