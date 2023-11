Matheus Costa detalha montagem do elenco e preparação do Ferroviário para 2024: 'serão 46 dias'

Matheus Costa Treinador do Ferroviário

"De forma oficial, a gente se apresenta amanhã com 23 atletas. Temos mais quatro que chegam no decorrer da próxima semana, totalizando 27 atletas pro início da temporada. Obviamente, se existir alguma situação no mercado que seja vantajosa para o Ferroviário, a gente não está com o elenco fechado, acho que no futebol não existe isso. Estou muito confiante que, com esse elenco que nós temos de início, vamos atingir o nosso primeiro grande objetivo, que é a concretização da entrada na fase de grupos da Copa do Nordeste. Serão 46 dias de trabalho para a nossa estreia na Pré-Copa do Nordeste, que é no dia 7 de janeiro contra o ASA/AL", disse.