Elenco do Ferroviário se reapresenta visando temporada 2024

O elenco do Ferroviário se reapresentou nesta quarta-feira (22) visando a temporada de 2024. O técnico Matheus Costa deu o pontapé inicial com a apresentação dos trabalhos no período da manhã, em seguida, os atletas do elenco passaram por avaliação de termografia, percentual de gordura, anamnese e teste de Força Explosiva (CMJ e SJ). No período da tarde, já foram realizados trabalhos físicos no gramado.

Após a atividade, o presidente coral Aderson Maia conversou com os atletas e, juntamente com a diretoria, desejou boas-vindas ao elenco e à comissão técnica.

Elenco

Até o momento, o Ferrão contratou 10 atletas para 2024 e renovou com outros 10 remanescentes do título brasileiro da Série D. Segundo o clube, novos reforços estão previstos e serão anunciados oportunamente.

O novo treinador conta com uma base do time campeão da Série D, com as manutenções de Douglas, Lincoln e Ciel, principais destaques, e a contratação de 10 reforços, até o momento. São eles: os defensores Diego Petrin, Henrique Vermudt e Daniel Vançan; os meio-campistas Ralph, Wilker, Soares e Rafael Chorão; além dos atacantes, Vitinho, João Guilherme e Matheuzinho.

Legenda: O goleiro Douglas Dias, um dos destaques da temporada de 2023 com o título da Série D, é um dos remanescentes Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Nesta quarta-feira, o clube anunciou Leandro Niehues como novo auxiliar técnico e André Volpe como novo preparador do físico.

Planejamento

Serão 46 dias de treinamento, e 5 jogos-treinos previstos, até a primeira partida oficial da temporada, marcada para 7 de janeiro, contra o ASA-AL, no PV, pela Eliminatória da Copa do Nordeste.

Em entrevista ao Jogada 1º tempo da TV Diário na última terça-feira (21), o novo treinador comentou a preparação coral.

"De forma oficial, a gente se apresenta com 23 atletas. Temos mais quatro que chegam no decorrer da próxima semana, totalizando 27 atletas pro início da temporada. Obviamente, se existir alguma situação no mercado que seja vantajosa para o Ferroviário, a gente não está com o elenco fechado, acho que no futebol não existe isso. Estou muito confiante que, com esse elenco que nós temos de início, vamos atingir o nosso primeiro grande objetivo, que é a concretização da entrada na fase de grupos da Copa do Nordeste. Serão 46 dias de trabalho para a nossa estreia", disse.