Ferroviário negocia contratação do lateral-esquerdo Ernandes, ex-Ceará

O experiente lateral-esquerdo Ernandes, de 36 anos, pode ser o novo reforço do Ferroviário. O Diário do Nordeste apurou que o jogador têm conversas em andamento para defender o Tubarão da Barra em 2024.

Ernandes já vestiu a camisa do Ferroviário, no início de sua carreira, em 2005, 2006 e 2009. Após se destacar pelo Ferrão, foi negociado com o Ceará e disputou a Série A do Brasileirão de 2010 com a camisa do Vovô.

Após deixar o Alvinegro de Porangabuçu, Ernandes vestiu as camisas de Atlético-GO, Sheriff/MOL, América-MG, Goiás, Chapecoense, Mirassol e Ponte Preta, entre outros.

Em 2018, quando o Ceará voltou a disputar a Série A do Brasileirão, contratou novamente o lateral-esquerdo, que também atuava como volante. Foram apenas 12 jogos na sua segunda passagem pelo Vovô.

O último clube de Ernandes foi o CSA, onde atua desde 2021. Pela equipe alagoana, foram 59 partidas, um gol e seis assistências. Em 2023, Ernandes disputou a Série C do Brasileirão pelo CSA, somando 14 jogos na temporada, sendo titular em todas eles.

