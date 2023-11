Ceará e Fortaleza conhecem datas de estreias na temporada 2024

A tabela básica do Campeonato Cearense de 2024 foi divulgado pela Diretoria de Competições da Federação Cearense de Futebol (FCF) nesta segunda-feira (13). O torneio terá início no dia 20 de janeiro, com um confronto entre Fortaleza e Horizonte, campeões das Séries A e B do estadual de 2023, respectivamente. Já o Clássico-Rei será no dia 18 de fevereiro.

Além de Fortaleza e Horizonte, participam da competição outras oito equipes: Barbalha, Caucaia, Ceará (vice de 2023), Ferroviário, FC Atlético, Floresta, Iguatu, Maracanã. Os finalistas da competição garantem vaga na Copa do Brasil.

VEJA CONFRONTOS:

1ª rodada

Fortaleza x Horizonte – 20/01 (sábado) – Arena Castelão

Caucaia x Barbalha – 21/01 (domingo) – Raimundo de Oliveira

Iguatu x FC Atlético - 21/01 (domingo) – Morenão

Maracanã x Ceará - 21/01 (domingo) – PV

Ferroviário x Floresta – 22/01 (segunda-feira) – PV

2ª rodada

Barbalha x Fortaleza – 28/01 (domingo) – Arena Romeirão

Ceará x Floresta - 28/01 (domingo) – PV

FC Atlético x Ferroviário - 28/01 (domingo) – Raimundo de Oliveira

Horizonte x Maracanã - 28/01 (domingo) – Domingão

Iguatu x Caucaia - 28/01 (domingo) – Morenão

3ª rodada

Caucaia x Ferroviário – 31/01 (quarta-feira) – Raimundo de Oliveira

Ceará x Ferroviário – 31/01 (quarta-feira) – PV

Fortaleza x Iguatu– 31/01 (quarta-feira) – Arena Castelão

Barbalha x Maracanã – 03/02 (sábado) – Arena Romeirão

Floresta x Horizonte – 04/02 (domingo) – PV

4ª rodada

Ferroviário x Fortaleza - 07/02 (quarta-feira) - PV

Maracanã x Iguatu - 07/02 (quarta-feira) - Domingão

Ceará x Caucaia - 08/02 (quinta-feira) - PV

Horizonte x FC Atlético - 08/02 (quinta-feira) - Domingão

Floresta x Barbalha - 09/02 (sexta-feira) - PV

5ª rodada