Ferroviário tem primeiros jogos definidos e data de estreia na temporada 2024

Atual campeão da Série D, o Ferroviário já tem data definida para a estreia na temporada de 2024. O Tubarão da Barra entra em campo no dia 7 de janeiro, para a disputa das Eliminatórias da Copa do Nordeste. Dezesseis times vão em busca de vaga na fase de grupos da competição regional.

A equipe coral deve participar do torneio via ranking da CBF. Já o Iguatu, outro representante do estado na competição, vai entrar na disputa por ter conquistado o 3º lugar no Campeonato Cearense. As duas equipes farão jogos de ida e volta na fase eliminatória do Nordestão. Os duelos serão nos dias 7 e 14 de janeiro.

Ceará, atual campeão do torneio, e Fortaleza já estão garantidos na fase de grupos da competição, que vai de 4 de fevereiro até 9 de junho. A CBF planejou o calendário para que a agenda da Copa do Nordeste não atrapalhasse a dos Estaduais da região, com previsão para acontecer entre 17 de janeiro a 7 de abril.

Datas dos jogos da Copa do Nordeste de 2024:

7 de janeiro (domingo): Eliminatória da Copa do Nordeste

14 de janeiro (domingo): Eliminatória da Copa do Nordeste

4 de fevereiro (domingo): Copa do Nordeste

10 de fevereiro (sábado): Copa do Nordeste

14 de fevereiro (quarta-feira): Copa do Nordeste

21 de fevereiro (quarta-feira): Copa do Nordeste

28 de fevereiro (quarta-feira): Copa do Nordeste

6 de março (quarta-feira): Copa do Nordeste

13 de março (quarta-feira): Copa do Nordeste

20 de março (quarta-feira): Copa do Nordeste

24 de março (domingo): Copa do Nordeste

27 de março (quarta-feira): Copa do Nordeste

10 de abril (quarta-feira): Copa do Nordeste

24 de abril (quarta-feira): Copa do Nordeste

5 de junho (quarta-feira): Copa do Nordeste

9 de junho (domingo): Copa do Nordeste