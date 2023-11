De olho na temporada 2024, Ferroviário inicia preparação dia 20 de novembro

Apesar do calendário do futebol brasileiro para 2024 marcar para 21 de janeiro o início da temporada, com o início dos Estaduais, a bola deve rolar bem mais cedo no ano que vem. Dentre os clubes cearenses, por exemplo, Ferroviário e Iguatu devem entrar em campo bem mais cedo, no primeiro fim de semana do do ano.

Os dois times vão disputar a fase preliminar da Copa do Nordeste de 2024, prevista para ocorrer nos dias 7 e 14 de janeiro. Para isso, o Tubarão da Barra já se programou para retomar os treinamentos nas próximas semanas. Com novo treinador e algumas peças já anunciadas, a equipe deve abrir a pré-temporada dia 20 de novembro.

A vaga coral na fase preliminar do Nordestão é fruto da posição do time no ranking de clubes da CBF. Para o Ferroviário, entrar na fase de grupos do torneio, como fez esse ano, é de suma importância e o técnico Matheus Costa, que vai substituir Paulinho Kobayashi, tem o torneio regional como primeiro foco do ano.

Legenda: Matheus Costa terá a responsabilidade de conduzir o Ferrão em 2024. Foto: Lenilson Santos / Ferroviário AC

Matheus Costa Treinador do Ferroviário "Toda nossa energia, nesse momento, está voltada para entrar na Copa do Nordeste. É difícil a gente elencar o grau de importância, mas hoje posso te dizer que toda minha atenção está voltada para entrar no Nordestão, porque isso pode trazer um retorno não só técnico e hegemonia dentro do clube, mas também financeiro, que é muito importante dentro da temporada", disse o comandante coral, na apresentação oficial.

Matheus conta com uma base do time campeão da Série D, com as manutenções de Douglas, Lincoln e Ciel, por exemplo, e a contratação de oito reforços, até o momento. São eles: os defensores Henrique Vermudt e Daniel Vançan; os meio-campistas Ralph, Wilker e Rafael Chorão; além dos atacantes, Vitinho, João Guilherme e Matheuzinho.

O Iguatu, que será mais uma vez comandado por Washington Luiz, vai iniciar a preparação um pouco mais tarde, dia 11 de dezembro.

PRELIMINAR DO NORDESTÃO

O formato deve ser o mesmo deste ano, com jogos apenas de ida e mando para os times de melhor posição no ranking da CBF, mas sem vantagem para nenhum dos dois, de modo que se o jogo terminar empatado a decisão vai para os pênaltis. Na primeira data, são oito partidas (com 16 times), enquanto a segunda conta com apenas quatro jogos (com oito times), de onde saem os quatro classificados para completar a fase de grupos do Nordestão.

Os 16 participantes desta etapa são compostos pelos nove melhores clubes do ranking de cada Federação, limitando a um por Federação, exceto os que já estão na fase de grupos, juntamente com os sete melhores de cada estadual das sete federações de melhor posição no ranking da CBF, sem contar aqueles que já estão na fase de grupos. O Ferroviário se encaixa no primeiro critério, enquanto o Iguatu vai pelo segundo.

Se o chaveamento obedecer o mesmo critério de 2022, na primeira partida o Ferroviário deve enfrentar o ASA-AL, enquanto o Iguatu deve enfrentar o CSA-AL.

Legenda: Equipe coral também enfrentou o ASA/AL na primeira fase eliminatória do Nordestão em 2023. Foto: Lenilson Santos / Ferroviário AC

Quanto ao período da Copa do Nordeste, será conhecido neste mês, em reunião com as federações da região na CBF, onde será entregue o calendário do futebol brasileiro junto com o torneio regional.