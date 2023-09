Invicto, Ferroviário é campeão com melhor campanha da história da Série D no novo formato

O título do Ferroviário na Série D é daqueles incontestáveis. Os números obtidos pelo clube coral são impressionantes na edição de 2023, com a maior campanha da história da competição no novo formato. E conquistado de forma invicta, feito inédito até então.

Desde 2020 a Série D foi expandida, com o campeão disputando 24 jogos. E neste sábado (16), o Tubarão da Barra se consagrou como o maior campeão, conquistando 54 pontos em 24 jogos, com um aproveitamento de 75%. Foram 15 vitórias, 9 empates e nenhuma derrota, com 43 gols marcados e 12 sofridos.

A campanha do Peixe supera as do Mirassol em 2020 (50 pontos), da Aparecidense em 2021 (46 pontos) e América/RN em 2022 (46 pontos). Vale lembrar que nenhum deles conseguiu o título de forma invicta, perdendo o mesmo número de partidas: 4.

Terceiro campeão invicto da história

A campanha invicta do Ferrão é a maior da Série D por ser a primeira com formato expandido. Mas de 2009 a 2019, a Série D tinha uma 1ª Fase mais curta, com o campeão realizando um total de 16 jogos. E dois clubes também conseguiram sagra-se campeões invictos:Em 2016, o Volta Redonda conquistou o título após 16 jogos (10 vitórias e 6 empates) e em 2012, o Sampaio Corrêa levou a taça com 11 vitórias e 5 empates.