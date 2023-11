FCF desmembra 5 rodadas da 1ª Fase do Campeonato Cearense 2024; Clássico-Rei será em fevereiro

A Federação Cearense de Futebol (FCF), desmembrou as 5 rodadas da 1ª Fase do Campeonato Cearense de 2024. O Estadual começa no dia 20 de janeiro, com o jogo de abertura entre Fortaleza x Horizonte, às 16h30 no Castelão. A partida terá transmissão da TV Verdes Mares.

Ainda no dia 20, o Ferroviário enfrenta o Floresta no PV às 18 horas. No dia seguinte, 21, o Ceará estreia, contra o Maracanã, às 17h30, em jogo que será visitante, no Presidente Vargas.

Completam a 1ª rodada: Iguatu contra Atlético no Morenão, no dia 21 às 16 horas e no dia 22, fechando a rodada, Caucaia diante do Barbalha, no Raimundão, às 20 horas.

A 1ª Fase do Campeonato Cearense será disputada por 10 clubes, divididos em dois grupos: Maracanã, Floresta, Atlético-CE, Caucaia, Fortaleza (Grupo A) e Horizonte, Barbalha, Iguatu, Ferroviário e Ceará (Grupo B). Pelo regulamento, os enfrentamentos são Grupo A x Grupo B em jogos de ida.

Veja também

Clássico-Rei

O jogo mais aguardado da 1ª Fase é o Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará, que também já tem data e horário definidos. Será no dia 17 de fevereiro, às 16h30 no Castelão, também com transmissão da TV Verdes Mares.

Datas das Fases Finais

Pelo regulamento, os primeiros colocados de cada Grupo (A e B) garantem vaga direta nas semifinais. Assim, as quartas de final serão disputadas pelo 3º do Grupo A contra o 2 do Grupo B, e 2º do Grupo A contra 3ª do Grupo B, em jogos de ida e volta, nos dias 25 de fevereiro e 3 de março.

As semifinais acontecem entre os vencedores das quartas contra os líderes dos Grupos da 1ª Fase, também em dois jogos, nos dias 10 e 17 de março.

A grande decisão do Campeonato Cearense será em dois jogos, nos dias 31 de março e 7 de abril.

Veja tabela completa da 1º Fase

1ª rodada

Fortaleza x Horizonte – 20/01 (sábado) – 16h30 - Arena Castelão (TV VERDE MARES)

Ferroviário x Floresta – 20/01 (sábado) – 18h - PV

Iguatu x FC Atlético - 21/01 (domingo) – 16h - Morenão

Maracanã x Ceará - 21/01 (domingo) – 17h30 - PV

Caucaia x Barbalha – 22/01 (segunda-feira) – 20h - Raimundo de Oliveira

2ª rodada

Horizonte x Maracanã - 26/01 (sexta-feira) – 20h - Domingão

Ceará x Floresta – 27/01 (sábado) – 16h30 - PV (TV VERDE MARES)

Iguatu x Caucaia – 27/01 (sábado) – 18h - Morenão

FC Atlético x Ferroviário - 28/01 (domingo) – 16h - Raimundão

Barbalha x Fortaleza – 28/01 (domingo) – 17h30 - Arena Romeirão

3ª rodada

Caucaia x Ferroviário – 31/01 (quarta-feira) – 19h - Raimundão

Fortaleza x Iguatu – 31/01 (quarta-feira) – 20h - Arena Castelão

Ceará x FC Atlético - 01/02 (quinta-feira) – 20h - PV

Barbalha x Maracanã - 03/02 (sábado) – 16h - Arena Romeirão

Floresta x Horizonte – 04/02 (domingo) – 16h30 - PV

4ª rodada

Maracanã x Iguatu – 07/02 (quarta-feira) – 19h - Domingão

Ferroviário x Fortaleza – 07/02 (quarta-feira) – 20h - PV

Ceará x Caucaia - 08/02 (quinta-feira) – 20h - PV

Floresta x Barbalha - 09/02 (sexta-feira) – 20h - PV

Horizonte x FC Atlético – 10/02 (sábado) – 16h - Domingão

5ª rodada

Caucaia x Horizonte – 17/02 (sábado) – 16h30 - Raimundão

FC Atlético x Barbalha – 17/02 (sábado) – 16h30 - Domingão

Ferroviário x Maracanã - 17/02 (sábado) – 16h30 - PV

Fortaleza x Ceará - 17/02 (sábado) – 16h30 - Arena Castelão (TV VERDE MARES)

Iguatu x Floresta – 17/02 (sábado) – 16h30 - Domingão