Marta anuncia renovação com Orlando Pride até 2026

Desejada pelo Corinthians, a meio-campista Marta frustrou os planos da equipe do Parque São Jorge e permanecerá no Orlando Pride, clube que defende desde 2017, por mais dois anos. O anúncio da renovação do vínculo com a atleta brasileira de 38 anos foi feito nesta quinta-feira pela equipe dos Estados Unidos



"Este é um time onde todos trabalham uns pelos outros, onde todos acreditam uns nos outros, e estou muito animada para continuar esta jornada com este clube. No ano passado, provamos que todos estavam errados e fizemos algo tão especial, como um time, e é por isso que estou tão feliz por ter a oportunidade de assinar por mais dois anos", comentou Marta, eleita pela Fifa a melhor jogadora do mundo em seis oportunidades.