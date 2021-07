Brasil x Zâmbia no futebol feminino; acompanhe ao vivo

O Brasil entra em campo nesta terça-feira (27) contra a Zâmbia, às 08h30 (horário de Brasília), pela 3ª rodada do Grupo F dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O duelo acontece no Estádio de Saitama, em Saitama, no Japão. O Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares - e SporTV) transmite a partida ao vivo. Aguarde o carregamento das informações.

ACOMPANHE O TEMPO REAL DE BRASIL X ZÂMBIA

FICHA TÉCNICA

Brasil x Zâmbia

Local: Estádio de Saitama, em Saitama (JAP)

Estádio de Saitama, em Saitama (JAP) Data: 27/07/2021 (terça-feira)

27/07/2021 (terça-feira) Horário: 08h30 (horário de Brasília)

08h30 (horário de Brasília) Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares) e SporTV

Escalações

Escalação (Brasil): Bárbara; Poliana, Rafaelle, Bruna Benites e Tamires; Formiga, Andressinha, Debinha e Marta; Ludmilla e Bia Zaneratto. Técnica: Pia Sundhage.

Escalação (Zâmbia): Nali; Mweemba, Musase, Wilombe e Siamfuko; Chanda, Lubandji e Lungu; Banda, Kundananji e Chitundu. Técnico: Bruce Mwape.