Brasil vence Zâmbia e encara o Canadá nas quartas do futebol feminino nas Olimpíadas

A Seleção Brasileira feminina de futebol está garantida nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nesta terça-feira (27), a equipe venceu a Zâmbia por 1 a 0 no estádio Saitama, do Japão, e ficou na 2ª posição do Grupo F, com sete pontos.

O gol da vitória foi marcado pela atacante Andressa Alves, aos 18 minutos do 1º tempo. Após falta que ocasionou a expulsão da zagueira Mweemba, a atleta bateu forte e sem chance de defesa.

Na 1ª fase, o Brasil realizou três jogos. Além da Zâmbia, goleou a China por 5 a 0 e empatou com a Holanda em 3 a 3. O último duelo serviu como teste para a técnica sueca Pia Sundhage, que promoveu seis mudanças no time titular. A liderança da chave ficou com a seleção holandesa, que teve a mesma pontuação, mas saldo de gols maior: 13 x 6.

Próxima fase

Na etapa eliminatória, o Brasil enfrentará o Canadá nas quartas de final. O time canarense ficou em 2º no Grupo E, atrás da líder Grã-Bretanha.

O confronto está marcado para sexta-feira (30), em Miyagi, no Japão. A bola rola a partir das 5h (de Brasília).