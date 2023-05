Barroca dedica vitória na Série B para Morínigo e ressalta peso do resultado: ‘resgata a confiança’

Na estreia do técnico Eduardo Barroca, o Ceará venceu o primeiro jogo na Série B de 2023. No estádio Frasqueirão/RN, neste domingo (30), superou o ABC por 2 a 1 e se recuperou após derrotas para Ituano e Guarani-SP nas rodadas iniciais. O treinador reforçou a importância do placar.

Eduardo Barroca Técnico do Ceará “Era muito importante a vitória porque o time tinha perdido dois jogos. Essa vitória resgata a confiança que um time desse tamanho acaba perdendo quando as vitórias não chegam, e a gente pode virar a chave para uma final (da Copa do Nordeste), mas antes disso precisava vir aqui fazer um jogo difícil, que tem um treinador que tá há muito tempo (Fernando Marchiori), então algumas coisas que a gente treina aconteceram, mas o que não aconteceu foi compensado com muita entrega dos jogadores, estou satisfeito, eles responderam à exigência. Estou feliz e visualizando um potencial de crescimento muito grande porque é só o início de um trabalho".

Barroca iniciou os trabalhos no Vovô na última terça-feira (25) ao substituir o paraguaio Gustavo Morínigo. Em campo, manteve o padrão tático 4-2-3-1, com ajustes. Na coletiva, aproveitou para dedicar a vitória ao ex-comandante, que começou a temporada.

Eduardo Barroca Técnico do Ceará "Uma equipe com o perfil do Ceará precisa de resultados porque tinha uma expectativa muito grande no clube, nos torcedores, mas a gente não pode olhar só resultado porque a gente não controla, a gente controla é o processo. Eu estou aqui faz pouco tempo, então é início de trabalho, estou analisando o que necessitava e vinha sendo construído pelo trabalho anterior do Gustavo (Morínigo), e até aproveito a vitória para dedicar a dele. Quero deixar claro que é um profissional que deixa o clube com respeito da direção, da torcida, e a gente precisa falar isso, então queria deixar o meu abraço e falar que ele tem uma parcela enorma nesse resultado”.

O próximo compromisso alvinegro é contra o Sport, quarta-feira (3), pela final da Copa do Nordeste. O jogo ocorre às 21h30, na Ilha do Retiro. Com a vitória na ida por 2 a 1, na Arena Castelão, o Ceará se sagra campeão com um empate. Em caso de derrota por um gol, a decisão será nos pênaltis.

Assista a coletiva de Eduardo Barroca