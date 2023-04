Galhardo revela bastidores do penta do Fortaleza e vibra com conquista: ‘nem nos melhores sonhos’

O atacante Thiago Galhardo, do Fortaleza, foi o convidado desta segunda-feira (10) do programa Jogada 1º Tempo após a conquista do pentacampeonato cearense do Leão. O atleta revelou bastidores do ambiente tricolor durante o empate em 2 a 2 com o Ceará que resultou no título estadual na Arena Castelão.

Thiago Galhardo Atacante do Fortaleza "Nem nos melhores sonhos a gente poderia ter um roteiro desses. Gols aos 41 e 47, que é tão marcado pelo gol do Cassiano, mas você começa atrás com sete minutos, e nos jogos que perdemos, eles foram letais. O jogo muda totalmente pelo mental, o pênalti do Moisés é o divisor de águas porque a gente entra para o vestiário com mental muito vencedor, de quem vai ser o campeão, e o que o Vojvoda fala no vestiário é ‘podemos até perder, mas vamos perder jogando bola, sendo Fortaleza, o que não conseguimos nos primeiros 20 minutos’. Depois nós fomos muito grandes”.

O resultado também chega como confiança para a sequência de 2023, com disputas da Série A do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Galhardo pontuou que o clube se espelha no Athletico-PR e pode sonhar com mais.

Thiago Galhardo Atacante do Fortaleza "Eu tiro o parâmetro do Athletico-PR, crescendo cada vez mais. O Fortaleza vem crescendo, assim como o Athletico-PR, e o que demora mais é a virada de chave. Lá demorou cinco anos, quando conseguiram vencer a Sul-Americana, no ano seguinte ganharam o Brasileirão. Eles acreditam em manter o treinador, contratar, ter um time robusto, o que se tem aqui. Na Libertadores era sonhar demais, mas na Sul-Americana é uma realidade (brigar pelo título), e os jogadores sabem disso”.

O próximo compromisso é terça (11), pela 3ª fase da Copa do Brasil. Encara o Águia de Marabá-PA, na Arena Castelão, às 21h30. O confronto de volta é dia 26, quarta, às 19h30, no Mangueirão/PA.

Assista e exclusiva com Thiago Galhardo