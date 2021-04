Arsenal de Sarandí x Ceará: o que está em jogo e prováveis escalações para partida da Sul-Americana

A participação do Ceará na Copa Sul-Americana 2021 é histórica e possui vários capítulos. Contra o Jorge Wilstermann, na última quarta-feira, o primeiro deles foi escrito de forma positiva. Às 21h30 desta terça-feira (27), mais um que ficará eternizado na memória alvinegra. Afinal, ao pisar no gramado do estádio Julio Humberto Grondona, em Avellaneda, para enfrentar o Arsenal de Sarandí, na Argentina, o Vovô fará a primeira partida oficial fora do Brasil.

A 2ª rodada da competição internacional reserva este aspecto histórico aos alvinegros, que tentarão fazer com que, em campo, o resultado seja o mesmo da estreia.

"É um campeonato diferente, difícil, de grande valor para nós. A gente sabe que está na história por essa ser a primeira vez valendo três pontos fora do país, e nós jogadores nos preparamos da melhor maneira possível para representar bem o Ceará", disse o meia Vina, que marcou dois gols e deu uma assistência nos últimos dois jogos.

Mantendo a boa fase

Legenda: Em boa fase, time está na final da Copa do Nordeste em paralelo com a Copa Sul-Americana Foto: Fausto Filho/Ceará SC

O Ceará vem embalado pelo ótimo momento que vive. São nove jogos de invencibilidade, com seis vitórias consecutivas, acumulando 17 gols marcados e somente um sofrido nestes jogos. O período engloba as partidas que o técnico Guto Ferreira passou a utilizar o time principal, que chega para este duelo sem grandes desfalques.

Peças importantes para o elenco, que ficaram fora de jogos recentes, como os volantes Oliveira e Fernando Sobral, além do atacante Jael, foram relacionados e estão à disposição.

A tendência é que o treinador mantenha a escalação que venceu os últimos jogos, contra Jorge Wilstermann e Vitória (pela semifinal da Copa do Nordeste), com Pedro Naressi ao lado de Charles na volância.

Time mais propositivo

Legenda: Ceará realiza último treino, nesta segunda (26), para enfrentar o Arsenal de Sarandí Foto: Fausto Filho/Ceará SC

Mesmo atuando fora de casa, o Ceará não deverá somente esperar o Arsenal de Sarandí tomar a iniciativa da partida para contra-atacar. Nesta temporada, o Alvinegro tem se caracterizado por ser uma equipe que propõe mais o jogo e busca envolver os adversários com muita movimentação ofensiva, sobretudo do trio Mendoza, Lima e Vina, que tem trocado de posição constantemente.

O camisa 29 falou sobre esta nova característica implementada pelo técnico Guto Ferreira.

"Esse ano a gente tá propondo mais o jogo. Jogando mais no campo do adversário. Essas trocas estão sendo fundamentais. Estamos sempre trocando de posição para criar dificuldade pro adversário. Se ficar estático, cada um na sua posição, eu no meio, Lima de um lado e Mendoza do outro, fica fácil pra marcação. Então ter esse rodízio, até eu trocando ali com o Vizeu também, está sendo fundamental pra gente poder jogar cada vez mais no campo do adversário", afirmou o meia, comparando também com uma mudança em relação ao estilo de jogo da última temporada.

"Em relação ao ano passado, tinha jogos que a gente saia mais no contra-ataque, esperava um pouco mais a equipe, e a gente usava muito a velocidade do Chú. Acho que são essas as diferenças que estão acontecendo no jogo. A gente muda de posição, mas quando perde a bola, cada um tá posicionado, fazendo a linha de três pra ajudar na marcação".

Arsenal de Sarandí

Legenda: O Arsenal de Sarandí é o 3º colocado no Grupo C da Copa Sul-Americana Foto: Divulgação / Arsenal de Sarandí

Adversário do Alvinegro, o time argentino vai em busca da primeira vitória na competição, já que perdeu por 2 a 1 para o Bolívar, na estreia, jogando na altitude de La Paz.

No Campeonato Argentino, a equipe do técnico Sergio Rondina não vive bom momento, já que está na penúltima colocação do grupo A. Porém, no último domingo (25), venceu o atual campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana Defensa y Justicia, por 1 a 0, fora de casa.

A equipe argentina tem por característica ser um time que gosta de tentar sair jogando com a bola no chão, trocando passes curtos para envolver os adversários. Por isso, deverá tentar controlar as ações ofensivas contra o Vovô desde o início.

FICHA TÉCNICA

Copa Sul-Americana - 2ª rodada - Fase de Grupos

Data: 27/04/2021

Horário: 21h30min

Local: estádio Julio Humberto Grondona, em Avellaneda

Árbitro: José Méndez (PAR)

Transmissão: Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Arsenal de Sarandí: Medina; Benavídez, Suso, Gariglio e Papa; Emiliano Méndez, Leonel Picco, Miguel Soraire e Maximiliano Rogoski; Jhonatan Candia e Alan Ruiz. Técnico: Sergio Rondina

Medina; Benavídez, Suso, Gariglio e Papa; Emiliano Méndez, Leonel Picco, Miguel Soraire e Maximiliano Rogoski; Jhonatan Candia e Alan Ruiz. Técnico: Sergio Rondina Ceará: Richard, Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles e Pedro Naressi; Vina, Lima e Mendoza; Felipe Vizeu. Técnico: Guto Ferreira