Robinson de Castro agradece disponibilidade da Casa Amarilla e presenteia vice-presidente do Boca

Em sua primeira preparação para disputar uma partida oficial em solo estrangeiro, o Ceará realizou treino apronto nesta segunda-feira (26) na Casa Amarilla, CT do Boca Juniors, em Buenos Aires, na Argentina, visando o confronto diante do Arsenal de Sarandí, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana.

Nas redes sociais, o Ceará agradeceu a receptividade e disponibilidade dos xeneizes. O presidente Robinson de Castro aproveitou para presentear o vice-presidente do Boca Juniors, Alejandro Gonzalez, com uma flâmula escrita "Gracias por la recepcion!".

Robinson de Castro presenteia vice-presidente do Boca Juniors, Alejandro Gonzalez, com flâmula do Ceará Sporting Club e agradece disponibilidade da Casa Amarilla, CT do clube argentino.



