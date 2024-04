O Fortaleza e sua coleção de feitos históricos | FortalezaCast

Depois de vencer o Boca Juniors, por 4x2, na Copa Sul-Americana, o Fortaleza aumentou sua coletânea de marcas históricas em competições internacionais e, em só jogo, conquistou feitos que serão eternizados. Sob o comando de Vojvoda, a equipe tricolor vem se consolidando a cada ano no cenário nacional e internacional.

O episódio desta semana, com Marta Negreiros, João Bandeira Neto e Crisneive Silveira, relembra alguns desses feitos do Leão e analisa o tamanho da equipe cearense na América do Sul. Vem com a gente e dá o play!

ACOMPANHE O EPISÓDIO COMPLETO