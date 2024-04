Pikachu e Lucero entram na seleção da semana da Sul-Americana; Pochettino fica fora

O ala Yago Pikachu e o centroavante Juan Martín Lucero, do Fortaleza, foram escolhidos para integrar o “Equipo de la semana”, a seleção da semana da terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024.

Yago Pikachu e Juan Martín Lucero foram os responsáveis por marcar os gols que deram a vitória ao Fortaleza por 4 a 2 sobre o Boca Juniors, na noite da última quinta-feira (25), na Arena Castelão. Cada um deles marcou dois gols na partida.

Legenda: Lucero marcou dois gols para o Fortaleza em noite mágica do time cearense diante do Boca Juniors Foto: KID JUNIOR

A ausência ficou por conta do meio-campista Tomás Pochettino, que foi o grande destaque da partida entre Fortaleza e Boca Juniors, somando três assistências no jogo. Torcedores do Fortaleza questionaram a ausência do jogador em posts nas redes sociais.

A equipe completa é composta por Rodríguez (Argentinos Juniors), Renê (Internacional), Beltran (Garcilaso), Madson (Athletico-PR), Salcedo (Trinidense), Valdez (Sportivo Ameliano), Solari (Racing), Pikachu (Fortaleza), Bou (Lanús), León (Independiente Medellín) e Lucero (Fortaleza).