Temperatura do planeta aumentará em níveis recordes nos próximos cinco anos, afirma ONU

A temperatura do planeta aumentará em níveis recordes nos próximos cinco anos, é o que aponta relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM), divulgado nesta quarta-feira (17). O documento é produzido pela agência da ONU em parceria com especialistas do Reino Unido.

"Há a probabilidade de 66% da média anual de aquecimento ultrapassar 1,5 °C entre 2023 e 2027”, diz a agência da ONU.

Segundo a OMM, há 98% de chances de que um dos próximos cinco anos seja o mais quente desde o início de registro das temperaturas globais.

Além dos gases que causam o efeito estufa, outro motivo para o aumento na temperatura seria o fenômeno El Ninõ, que está ocorrendo naturalmente.

Temperatura nos próximos anos

O secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, afirmou que os dados apresentados no relatório não significam que a humanidade estará permanentemente excedendo a marca de 1,5°C, especificada no Acordo de Paris sobre a Mudança Climática, mas sim um alarme de que este limite será rompido com mais frequência nos próximos anos.

O documento tem como referência os níveis pré-industriais. Sendo assim, existem 66% de chance da temperatura média anual ultrapassar esse número entre os anos de 2023 e 2027.

A OMM diz também que o fenômeno El Ninõ deve evoluir nos próximos meses, fazendo surgir um cenário de combinação de mudança climática induzida por seres humanos que levará as temperaturas globais para patamares desconhecidos.

"Mundo precisa estar preparado"

Segundo o relatório, o aquecimento do Ártico poderá ser três vezes mais alto que a média global. O secretário-geral declara que esse quadro poderá causar impactos sobre saúde, segurança alimentar, gerenciamento de mananciais de água e meio ambiente. Por isso, o mundo precisa estar preparado.

O fenômeno La Ninã teria controlado parte do aquecimento no Ártico nos últimos três anos, adiando uma tendência de aquecimento a longo prazo. No ano passado, a média da temperatura global foi de 1,15 °C acima da média de 1850-1900.

Legenda: Ártico Foto: Shutterstock

El Ninõ

Diferentemente do La Ninã, o El Ninõ causa uma alta das temperaturas globais no ano seguinte à sua formação. Ou seja, em 2024 o planeta sentirá as consequências do fenômeno.

Em comparação com o período de 1991-2020, a anomalia da temperatura provocada pelo aquecimento do Ártico é esperada para ser mais de três vezes maior. Esse aquecimento está sendo desproporcionalmente mais alto.