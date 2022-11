Preguiça gigante é vista no Parque Nacional da Tijuca; veja vídeo

Uma preguiça 'gigante' foi encontrada no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. O animal, de cerca de 80 cm, é o maior já visto pela equipe do Parque até hoje.

Um vídeo, divulgado nesta sexta-feira (18), mostra a preguiça descendo os galhos de uma árvore da unidade de conservação. O animal espécie Bradypus variegatus, preguiça-comum, é uma fêmea e pode estar grávida, segundo a organização do Parque.

O bicho-preguiça é um dos mamíferos mais comuns no Parque da Tijuca, assin como em outras florestas do Brasil. O tamanho da preguiça, no entanto, surpreendeu os monitores.

"Ela era realmente grande, a maior que já vi. Pra nós, ela parecia ter o dobro do tamanho das preguiças que estamos acostumados a ver”, conta Flávio Deveza, um dos monitores a flagrar o animal.

Fêmea gigante

O aparecimento de uma preguiça gigante desperta a curiosidade dos pesquisadores e indica que os animais estão conseguindo suprir as suas necessidades, segundo o chefe do Parque Nacional da Tijuca, Eduardo Frederico.

Especialistas apontam que o animal flagrado tem o tamanho máximo que a espécie pode chegar.

“Pelas imagens, identificamos que é uma fêmea e, para nossa surpresa, ela pode estar grávida, já que estamos na época reprodutiva desta espécie", explica Cecília Bueno, professora doutora na Universidade Veiga de Almeida.

Cecília Bueno especialista em ecologia de estrada Deve estar próxima do tamanho máximo da espécie, que são 80 centímetros. O peso do indivíduo adulto varia de 2,25 a 6,3 quilos e esta fêmea deve estar com pelo menos 6kg.”