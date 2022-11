Major dos Bombeiros foi queimado vivo ao denunciar barricadas do tráfico no Rio, diz polícia

Suspeito de participação na morte e sequestro do major Wagner Luiz Melo Bonin, de 42 anos, no Rio de Janeiro, foi preso no final da noite desta quinta-feira (17). Segundo noticiado pelo portal UOL, a prisão foi feita por policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas.

O caso ocorreu após o major ser flagrado tirando fotos para denunciar a colocação de barricadas por parte do tráfico de drogas na região de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. De acordo com o UOL, ele teria enviado as fotos para a Polícia Civil, e dias depois teria sido sequestrado, como forma de retaliação.

Prisão

O suspeito foi preso quando estava passando em um carro pela Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio. O homem estava acompanhado de outras duas pessoas. Os três foram encaminhados à Delegacia de Homicídios da Capital. Os dois homens que acompanhavam o suspeito foram liberados.

Agentes da Delegacia de Homicídios encontraram o celular do suspeito, de 20 anos, na cena do crime. De acordo com a Polícia, ele era ligado ao tráfico da região e teria dito que estava fugindo para Campo Grande, bairro da Zona oeste da Cidade.

Pertences do major foram encontrados na casa do suspeito. O homem morava na comunidade de São Mateus, local onde também a vítima residia. A região é controlada por uma facção. Queimado vivo

"Eu fui informado pelo direto de perícia da Polícia Civil que o major foi queimado vivo. Era um profissional excepcional, estamos todos muito abalados", disse o secretário de Defesa Civil e comandante-geral dos Bombeiros, Leandro Monteiro.

O corpo de Wagner Luiz Melo Boni, foi encontrado na última quarta-feira (17), carbonizado no banco detrás do próprio carro, no Parque Columbia, na zona norte do Rio de Janeiro. O major havia atuado no resgate das vítimas de Brumadinho.

Policias encontraram Wagner por conta do rastreador do veículo. Ele deixou esposa e uma filha de dois anos.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito não pôde ter o nome divulgado por não possuir uma defesa constituída. Ele deve ser transferido para a Cadeira Pública de Benfica, presídio que serve de triagem para o sistema prisional fluminense.