Incêndio atinge prédio do antigo Projac, da Rede Globo; veja vídeo

Uma área próxima aos Estúdios Globo, o antigo Projac, local de gravações da Rede Globo, foi atingida por um incêndio de grandes proporções na tarde desta sexta-feira (18). As informações são do jornal Metrópoles.

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro confirmou que foi acionado para conter as chamas, mas ainda não divulgou a causa do incêndio.

A Rede Globo informou, em nota enviada à imprensa, que "não havia profissionais no local no momento do incêndio e não houve feridos".

Assista ao vídeo do incêndio no antigo Projac

Ainda de acordo com a corporação, o incêndio foi controlado cerca de 13h23 desta sexta-feira, e não há risco de propagação. “Incêndio controlado, sem risco de propagação, trata-se de um galpão isolado”, diz a nota.

Cenário da novela Todas as Flores

A emissora afirmou que o cenário atingido pelo fogo foi o da loja Rhodes & Co.Tailleur da novela ‘Todas as Flores’, exibida no Globoplay, localizado na cidade cenográfica, nos Estúdios Globo.

"O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local. As causas ainda estão sendo apuradas", informou.

Segundo a nota, não haverá impacto na produção da novela, pois o interior do cenário é reproduzido em estúdio.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil