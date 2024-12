Oiti: veja para que serve a árvore, quanto tempo leva para crescer e quais os benefícios dos frutos

O oiti é uma árvore tipicamente brasileira que contém frutos doces. Sendo encontrada principalmente no Cerrado e na Mata Atlântica, sua madeira é conhecida pela grande durabilidade e resistência. Importante para a fauna local, a árvore tem sido utilizada para recuperação de áreas degradadas.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a especialista em Paisagismo Dreide Araújo* detalhou que o oiti oferece uma sombra avantajada e um conforto bioclimático. "É uma árvore nativa muito usada na arborização urbana", declara.

Além disso, também pode ser utilizada para evitar a erosão do solo, já que possui raízes profundas. De forma geral, ainda oferece abrigo para animais da fauna e melhora a qualidade do ar.

O que é Oiti?

O oiti é uma árvore brasileira conhecida por manter as folhas durante todas as estações do ano. De nome científico Moquilea tomentosa, ela também pode ser chamada de Licania tomentosa.

Ela se destaca por ter folhas pequenas, aveludadas e de um verde brilhante.

Legenda: O fruto do oiti possui uma polpa doce Foto: Wikimedia Commons

Quais as principais características?

Sendo uma árvore de grande porte, ela possui algumas características, como:

Crescimento moderado;

Pode atingir até 15 metros de altura;

Sua muda deve ser plantada a pleno sol.

Quanto tempo leva para crescer?

A especialista detalhou que o oiti pode levar até 15 anos para chegar na fase adulta e atingir seu crescimento total. Além disso, essa árvore gosta de solos férteis e boa exposição solar, então todos esses fatores influenciam.

O fruto é comestível?

Sim. O fruto do oiti é comestível, tendo de 13 a 15 cm de comprimento. De coloração amarela, os frutos maduros possuem uma polpa doce que pode ser consumida in natura.

Legenda: Os oitis podem levar até 15 anos para chegar na fase adulta Foto: Wikemedia Commons/

Quais os benefícios dos frutos?

Os frutos dos oitis são ricos em nutrientes e possuam propriedades antioxidantes, aponta a especialista Dreide Araújo.

Como a árvore oiti pode ser usada?

Essa árvore pode ser utilizada no paisagismo, sendo uma árvore ornamental que costuma ser usada em áreas urbanas. "Por ter uma copa frondosa, densa, ela proporciona uma grande sombra ideal para parques e praças", detalha Dreide.

Já em residências, ela pode ser utilizada, mas é necessário ter cuidado para que seja plantada em uma área que tenha espaço para se desenvolver devidamente. Por isso, apenas nas casas que possuem grandes quintais.

*Dreide Araújo é pós-graduada em Paisagismo (Unifor) e cofundadora do Haja Jardim (@hajajardim).