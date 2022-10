Exposição reúne mais de 40 exemplares de bonsai em Fortaleza neste fim de semana

Fortaleza recebe uma exposição de bonsais neste sábado (8), das 8h às 17h, e domingo (9), entre 8h e 12h, no bairro Itaperi. Admiradores da técnica poderão conferir gratuitamente mais de 40 exemplares das plantas em miniatura, cultivadas através da técnica oriental.

Na ocasião, os visitantes podem observar as peças, compostas por várias espécies e, em sua maioria, com mais de 10 anos de trabalho. As plantas foram produzidas por cinco bonsaistas locais e são exibidas em cinco ambientes. Os interessados também poderão adquirir alguns dos objetos que compõe a exibição.

Além da exposição, no sábado ainda acontece, das 15h às 16h, uma oficina gratuita aberta ao público presente sobre a manutenção das árvores cultivadas em vasos pequenos. As vagas são limitadas e não é necessário se inscrever previamente para participar da atividade.

Organizado pela Jardinaria Floricultura, o evento acontece em integração com o espaço da loja, que fica localizada na avenida Doutor Silas Munguba, onde são comercializados mais de 100 tipos de plantas.

O objetivo da iniciativa, conforme o empreendimento, é aproximar o público da arte do bonsai, além de proporcionar a troca de conhecimento entre interessados e profissionais.

Serviço

Exposição de bonsais da Jardinaria Floricultura



Endereço: Avenida Doutor Silas Munguba, 1530 A - Itaperi, Fortaleza

Data e horário: sábado (8), das 8h às 17h, e domingo (9), das 8h às 12h.

Entrada: Gratuita