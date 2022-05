Croquete de frango: veja receita do prato

Derreta a margarina numa panela e junte, mexendo com energia, ½ xícara de farinha de trigo. Depois adicione 2 colheres(sopa) de leite fervente e mexa bem para não encaroçar.

Adicione o resto do leite aos poucos, sem parar de mexer. Coloque sal e continue mexendo, no fogo, por mais 5 min. Tire e deixe esfriar.

1

Modele os croquetes. Bata o ovo com a clara e o sal. Passe os croquetes na farinha de trigo, no ovo, na farinha de rosca e frite os com óleo bem quente. Escorra os croquetes em papel absorvente.