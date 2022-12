Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (27)

Guida fica sabendo por Oto que as casas e as ações da empresa de Moretti estão em seu nome. Guida dá um prazo para Moretti deixar a casa e ameaça vender as ações que estão em seu nome para Guerra. Moretti avisa a Guida que ela tem uma dívida que terá de sanar sozinha, caso se separe dele.

Cotinha aconselha Guida a contratar um advogado para enfrentar Moretti. Brisa se esquiva de Ari quando ele tenta saber sobre o material que ela enviou para Guerra. Moretti fala a Stenio sobre o medo de Guida se unir a Oto.

Bia mostra a Dante e Sara um recorte de uma notícia sobre um acidente de carro, supondo que possa ser Débora. Dante supõe que a moça do acidente pode não ter sobrevivido.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h15 na Rede Globo. Entretanto, a produção será exibida às 21h20 hoje.