Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (25)

Confira o resumo completo da novela 'Travessia' desta terça-feira (25). Chiara avisa a Cidália que ninguém a impedirá de ficar com Ari. A produção vai ao ar hoje às 21h35.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA TERÇA (25)

Cidália convida Ari para ir à construtora. Chiara deixa claro para Guerra que é apaixonada por Ari e que não admite interferência do pai no relacionamento do casal. Ari diz à Núbia que resolveu adiar sua tese de mestrado.

Rudá edita um vídeo falso com Moretti e posta na internet. Dante pergunta a Ari qual será a escolha do rapaz caso Brisa apareça. Chiara avisa a Cidália que ninguém a impedirá de ficar com Ari. Nunes contrata Brisa. Joel mostra o bairro de Vila Isabel e seus moradores para Brisa.

Helô considera um desaforo Leonor ir até sua casa para colher informações sobre Stenio. Guida avisa a Moretti que está sendo linchado na internet. Guida descobre que foi Rudá o responsável pelo cancelamento de Moretti. Stenio pede a Oto para arranjar um jeito de desfazer o vídeo, sem comprometer Rudá. Chiara apresenta Ari para Guerra.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h40 na Rede Globo. Hoje ela começara cinco minutos mais cedo, às 21h35.