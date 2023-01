Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (6)

Nesta sexta (6), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Helô não percebe que está sendo vigiada.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEXTA (6)

Sara custa a acreditar que Débora está morta. Dante e Sara estão firmes no propósito de encontrar a criança de Débora. Guerra estranha o pedido de Ari para que Tonho não saísse de casa. Helô não percebe que está sendo vigiada, enquanto conversa com Yone em um bar.

Monteiro tenta tranquilizar Laís com relação a sua preocupação com o comportamento de Theo. Ari pergunta a Oto se ele tem algum envolvimento com o hackeamento do processo dos casarões.

Oto sente mágoa de Brisa. Marineide fica surpresa com a separação de Brisa e Oto. Cidália se espanta ao saber pela atendente do hospital que a estagiária da assessora de Guerra já encontrou o que ela procurava.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h15 na Rede Globo.