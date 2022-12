Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (30)

Nesta sexta (30), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Laís sugere que Oto converse com Stenio para pedir uma medida protetiva para Brisa.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEXTA (30)

Cotinha discute com Moretti, diante das ameaças que o empresário faz para sua sobrinha. Rudá chama a polícia para tirar Moretti da casa de Cotinha. Oto diz a Laís que sentiu um tom de ameaça em Moretti. Laís sugere que Oto converse com Stenio para pedir uma medida protetiva para Brisa.

Núbia conta a Ari que descobriu que Oto fez algo de errado antes de ser preso com Brisa. Dante pergunta a Cidália qual era a marca do carro de Débora. Guida passa com o carro por cima do portão da casa de Moretti.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h15 na Rede Globo.