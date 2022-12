Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta sábado (24)

Neste sábado (24), a novela "Travessia" vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Ari não consegue assumir para Dante seu apoio a Guerra no projeto dos casarões.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SÁBADO (24)

Brisa manda por Dina uma pasta com as provas da participação de Ari na campanha contra Guerra. Ari não consegue assumir para Dante seu apoio a Guerra no projeto dos casarões.

Chiara e Dina comentam entre si sobre a mudança de Ari. Juliana ensina Nunes a se movimentar na cadeira de rodas. Caíque aceita o convite de Leonor para passar o Natal na casa de Cotinha.

Guerra mostra a Cidália o material que Brisa lhe mandou e conclui que Ari tinha uma obsessão em derrubá-lo. Juliana se depara com a rampa que Nunes colocou para acesso ao restaurante. Sara chega à casa de Moretti para o Natal, com segundas intenções.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h40 na Rede Globo. Entretanto, hoje, a produção será exibida às 21h20.