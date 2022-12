Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (29)

Nesta quinta (29), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Guida vandaliza a casa de Moretti.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUINTA (29)

Núbia marca com Rose para que a manicure passe a ir até sua casa. Rudá avisa a Guida que Moretti doará os pertences da mãe. Guida vandaliza a casa de Moretti. Dante avisa a Ari para não subestimar sua inteligência, se referindo à escolha que o ex-aluno fez ao ficar do lado de Guerra no projeto dos casarões.

Helô diz a Creusa que Brisa pode perder a guarda de Tonho por causa do inquérito da afilhada. Stenio diz a Helô que não está com o inquérito de Brisa e avisa à delegada que Oto mentiu ao Juiz, dizendo que não estava no carro no momento da prisão. Moretti aparece na casa de Cotinha.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h15 na Rede Globo.