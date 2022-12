Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (28)

Nesta quarta (28), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, com segundas intenções, Núbia vai ao salão para ser atendida por Rose, enquanto Brisa e Oto estão viajando.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUARTA (28)

Moretti sugere que Sara esteja mancomunada com Débora para fazer chantagem contra ele. Oto explica para Brisa o motivo de Moretti não querer que o funcionário esteja envolvido com ela. Ari pede para Guerra não dar importância para as anotações da caderneta que está em poder do empresário.

Ari mente para Chiara quando diz que não procurou por Brisa. Helô aconselha Guida a esfriar a cabeça, e promete indicar um advogado para a prima. Stenio repreende Oto por ter dado a escritura da casa para Guida. Helô aparta a briga entre Guida e Moretti. Com segundas intenções, Núbia vai ao salão para ser atendida por Rose, enquanto Brisa e Oto estão viajando.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h15 na Rede Globo.