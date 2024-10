Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (7)

A novela 'Alma Gêmea' desta segunda-feira (7) vai ao ar às 17:05, após 'Filme'. Nesse capítulo, Rafael pede que Serena aceite seu amor.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta segunda-feira

Rafael pede que Serena aceite seu amor. Os dois se beijam. Serena pede que Rafael desista de lutar pela casa e abandone Cristina, mas ele explica que não pode fazer isso. Serena avisa Rafael que ele poderá perder tudo se der importância demais às coisas materiais. Adelaide diz a Cristina que ela a decepcionou muito. Cristina responde que jamais gostou da avó e Adelaide se sente mal. Olívia garante a Vitório que não quis beijar Raul. Vitório expulsa Raul, que promete se vingar. Jorge vai pedir desculpas a Mirna e dá de cara com Alaor. Kátia explica para Crispim que nunca foi a moça delicada que ele imaginava.

Mirna diz a Jorge que nunca vai perdoá-lo. Jorge pede a aliança de volta, deixando Mirna furiosa. Bernardo oferece galinhas de presente a Ofélia. Ofélia deixa claro para Bernardo que não está interessada nele, mas ele garante que não vai desistir. Crispim tenta roubar um beijo de Kátia. Elias diz a Crispim que ficou decepcionado com ele, pois achava que ele iria se casar com Kátia. Crispim diz que Kátia não é boa o suficiente para se casar com ele. Vera pede que Alexandra a perdoe. Cristina manda Ivan tirar Serena de sua vida. Rafael pede Serena em casamento e ela aceita.

Serena pede que Rafael cuide do roseiral, que está maltratado. Alexandra perdoa Vera, e as duas se abraçam. Crispim não gosta de ver Alaor conversando com Mirna e ameaça jogá-lo no chiqueiro. Mirna não deixa e diz a Crispim que ele não vai mais atrapalhar sua vida. Adelaide pede que Rafael deixe a casa para Cristina e vá ser feliz com Serena. Rafael se recusa a desistir de sua casa. Um advogado, Santos, explica a Rafael que Cristina pode acusá-lo de ser amante de Serena, e o aconselha a fazer um acordo com Cristina. Olívia conta a Abílio que vai pegar dinheiro emprestado com Rafael e quitar as dívidas antes da audiência.

Jorge ouve a conversa. Ofélia conta para Dalila e Roberval que vai morar com eles em seu novo apartamento. Kátia exige que Jorge namore sério com ela, e deixa claro que pretende se casar. Zulmira se recusa a obedecer às ordens de Débora. Rafael pede para ver a fatura da compra do veneno que Raul solicitou para matar as formigas do roseiral. Serena e Terê vão nadar no rio. Ivan, com o rosto escondido por uma máscara, tenta assustar Serena.

Que horas começa?

