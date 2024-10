Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (1/10)

Hoje estamos finalizando a lunação de Virgem, e a Lua, em seus últimos momentos neste signo, interage intensamente com diversos planetas. Esse é um dia de profunda limpeza e reorganização. A Lua quadra Júpiter, trazendo a necessidade de rever o que está em excesso ou fora de controle, enquanto o trígono com Urano nos convida a abrir espaço para o novo e inesperado. No final do dia, a Lua também faz contato com Netuno e Plutão, mexendo em arquivos internos e emocionais que talvez tenhamos guardado por muito tempo. É como se estivéssemos abrindo gavetas, limpando arquivos e organizando a casa interna.



Essa é uma oportunidade para fazer uma verdadeira limpeza emocional. Limpe pensamentos, descarte sentimentos que já não te servem e organize as questões pendentes dentro de você. Esse trabalho de limpeza está preparando o terreno para algo maior: a aceitação de quem você realmente é. Ao se aceitar, você encontra as sementes de sua transformação pessoal.



Deixe de lado as ilusões e permita-se trocar de pele. Aceite o fluxo natural da vida e o que está por vir, porque amanhã, com o eclipse, pode ser que você enxergue aquilo que não percebeu a vida inteira. Aproveite esse momento de introspecção e limpeza para se preparar para as revelações e mudanças que o eclipse trará.

Áries

Hoje é dia de arrumar a casa, ariano(a), tanto literal quanto emocionalmente. Use a energia da Lua em Virgem para organizar seus pensamentos e colocar seus sentimentos em ordem. Pode ser um dia muito bom para iniciar uma dieta ou uma atividade física. Prepare-se para o eclipse de amanhã, que pode trazer revelações sobre suas parcerias.

Touro

Taurino(a), aproveite o dia para limpar a mente e o coração, especialmente nas suas relações pessoais. Questões não resolvidas podem emergir, pedindo que você reorganize seus sentimentos. O eclipse de amanhã pode trazer clareza sobre quem são suas verdadeiras alianças e como você pode melhorar sua vida amorosa ou criativa.

Gêmeos

A Lua em Virgem pede que você olhe com carinho para sua casa e suas raízes, geminiano(a). Organize seu ambiente e suas emoções. Amanhã, o eclipse pode trazer à tona algo que estava escondido sobre você e o que te impede de crescer. Aceite o fluxo e permita-se criar sem se preocupar com a opinião alheia.

Câncer

Hoje, organize suas ideias e comunicações, canceriano(a). Talvez você sinta a necessidade de limpar a mente, seja colocando em dia conversas pendentes ou organizando documentos. O eclipse de amanhã pode trazer insights sobre sua história, passado e emoções. Algo precisa ser deixado para trás.

Leão

A Lua em Virgem te chama a finalizar pendências nas suas finanças e questões materiais, Leonino(a). Hoje é dia de organizar seus recursos e revisar como você está cuidando de sua segurança financeira. Deixe para trás hábitos de consumo que não servem mais. Amanhã, com o eclipse e o início da lunação de Libra, prepare-se para renovar sua comunicação e interações com o ambiente ao seu redor. Novas conversas e formas de expressão podem surgir, mudando sua maneira de se conectar com o mundo.

Virgem

Com a Lua finalizando seu ciclo em seu próprio signo, Virgem, é hora de cuidar de você. Hoje, faça uma faxina emocional e mental, deixando para trás qualquer autojulgamento ou críticas excessivas. Este é o momento de aceitar quem você é. Amanhã, o eclipse e a nova lunação de Libra trarão um novo ciclo focado nas suas finanças, pedindo uma revisão de seus valores e ganhos. Novas oportunidades podem surgir, nos próximos 6 meses, para você encontrar segurança material de uma maneira mais equilibrada.

Libra

Hoje, a Lua em Virgem pede que você se conecte com seu mundo interior e faça uma limpeza emocional profunda. É hora de soltar velhas preocupações e encerrar ciclos internos que ainda te pesam. O eclipse de amanhã marca o início de uma nova lunação em seu signo, Libra, te oferecendo a chance de recomeçar com mais autenticidade e equilíbrio. Esse é o seu momento de brilhar, redefinir sua identidade e iniciar um novo capítulo em sua vida.

Escorpião

É hora de revisar suas conexões sociais e metas futuras. Avalie quais amizades e grupos fazem sentido para você e quais já não estão mais alinhados com seu caminho. Amanhã, o eclipse e a lunação de Libra trarão um novo ciclo, oferecendo uma oportunidade para lidar com questões subconscientes e encerrar antigos padrões de comportamento. É o momento de limpar e curar o que está oculto.

Sagitário

A Lua em Virgem finaliza seu ciclo pedindo que você organize sua vida profissional e feche pendências no trabalho. Aproveite o dia para ajustar suas metas de carreira e se preparar para um novo ciclo. Amanhã, o eclipse e a lunação de Libra trarão uma nova energia para seus projetos, abrindo portas para novas conexões sociais e projetos colaborativos. Este é o momento para redefinir suas metas futuras e se alinhar com as pessoas certas.

Capricórnio

Hoje, a Lua em Virgem te convida a finalizar questões ligadas a expansão. O que está te impedindo crescer? Limpe a mente e desapegue de ideias antigas que já não fazem mais sentido, Capricorniano(a). Amanhã, com o eclipse e a nova lunação de Libra, será hora de focar no seu caminho profissional e nas suas conquistas. Um novo ciclo de crescimento e reconhecimento se inicia, trazendo oportunidades para recomeçar na carreira com mais equilíbrio e propósito.

Aquário

Com a Lua em Virgem finalizando seu ciclo, o momento é de organizar suas finanças compartilhadas, dívidas e questões emocionais profundas. Aproveite o dia para encerrar pendências e limpar mágoas antigas. Amanhã, o eclipse e a lunação de Libra trarão um novo ciclo de expansão mental e espiritual. Este é o momento de reavaliar suas crenças e explorar novos horizontes, tanto intelectuais quanto geográficos.

Peixes

Hoje, a Lua em Virgem te convida a finalizar pendências nos seus relacionamentos, pisciano(a). É hora de revisar suas parcerias e fazer uma limpeza emocional, desapegando do que já não funciona. Amanhã, o eclipse e a lunação de Libra trarão um novo ciclo, pedindo que você se prepare para transformações profundas, tanto emocionais quanto financeiras. Esse será um momento de regeneração, onde novos começos podem surgir das mudanças internas que você fizer.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.