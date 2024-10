Previsão do signo de Câncer para hoje, 1 de outubro

Hoje estamos finalizando a lunação de Virgem, e a Lua, em seus últimos momentos neste signo, interage intensamente com diversos planetas. Esse é um dia de profunda limpeza e reorganização. A Lua quadra Júpiter, trazendo a necessidade de rever o que está em excesso ou fora de controle, enquanto o trígono com Urano nos convida a abrir espaço para o novo e inesperado. No final do dia, a Lua também faz contato com Netuno e Plutão, mexendo em arquivos internos e emocionais que talvez tenhamos guardado por muito tempo. É como se estivéssemos abrindo gavetas, limpando arquivos e organizando a casa interna.



Essa é uma oportunidade para fazer uma verdadeira limpeza emocional. Limpe pensamentos, descarte sentimentos que já não te servem e organize as questões pendentes dentro de você. Esse trabalho de limpeza está preparando o terreno para algo maior: a aceitação de quem você realmente é. Ao se aceitar, você encontra as sementes de sua transformação pessoal.



Deixe de lado as ilusões e permita-se trocar de pele. Aceite o fluxo natural da vida e o que está por vir, porque amanhã, com o eclipse, pode ser que você enxergue aquilo que não percebeu a vida inteira. Aproveite esse momento de introspecção e limpeza para se preparar para as revelações e mudanças que o eclipse trará.

Signo de Câncer hoje

Hoje, organize suas ideias e comunicações, canceriano(a). Talvez você sinta a necessidade de limpar a mente, seja colocando em dia conversas pendentes ou organizando documentos. O eclipse de amanhã pode trazer insights sobre sua história, passado e emoções. Algo precisa ser deixado para trás.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.