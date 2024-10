CAPTEI: Evento de lançamento acessórios exclusivos da Rosa do Campo aquece mercado no B R O - BRO!

Na noite de sexta-feira, 27, aconteceu o lançamento da loja de fábrica Rosa do Campo.

A fábrica Rosa do Campo é uma empresa genuinamente cearense e já está no mercado há dez anos. Produz bolsas em couro para todo Brasil, sob o comando de Márcia Galvão e Nailma Freitas. O novo momento surge com a nova sócia, Rose Bittencourt.

Legenda: Rose Bittencourt Foto: LC Moreira

Agora, a loja de fábrica apresenta ao mercado sua linha de acessório de couro para o mercado corporativo e de presentes funcionais personalizados para o grande público: RC ACESSÓRIOS. Uma época oportuna quando o mercado aquece para presentear até o Natal.

Legenda: RC Acessórios Foto: LC Moreira

Legenda: RC Acessórios Foto: LC Moreira

Legenda: RC Acessórios Foto: LC Moreira

Por lá, clientes e parceiros conheceram a loja de fábrica e espaço fabril durante um coquetel.

Legenda: Alexandre Melo, Valdenis Correa, Roberta Sandri e Pedro Silva Foto: LC Moreira

LC Moreira esteve por lá e captou alguns momentos:

Legenda: Rose Bittencourt, Grazi Nogueira e Cláudio Xavier Foto: LC Moreira

Legenda: Naílma Freitas e Henrique Freud Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Oliveira e Victor Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Jefferson Gomes e Maria Juliane Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Freud, Rose Bittencourt e Márcia Galvão Foto: LC Moreira

Legenda: Naílma e Ricardo Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Suzana e Marcos Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Vívian, Rose e Felipe Bittencourt Foto: LC Moreira

Legenda: Naílma Freitas, Rose Bittencourt, Katiuska Facó e Márcia Galvão Foto: LC Moreira

Legenda: Anne Priscilla, Rose Bittencourt e André Augusto Foto: LC Moreira

Legenda: Cléa e Artur Tavera e Nely Galvão Foto: LC Moreira

Legenda: Grazi Nogueira e Ricácia Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Laís Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Assis e Gleicione Ferreira, Rose Bittencourt e Cláudio Xavier Foto: LC Moreira

Legenda: Vinicius Pacelli, Rose Bittencourt e Rochelle Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Valéria e Perpétuo Cajazeiras Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago Feitosa, Rose Bittencourt e Henrique Freud Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Matos e Maria Juliane Foto: LC Moreira

Legenda: Elaine Portobello Foto: LC Moreira

Legenda: Lucy de Paula Pessoa, Thiago Aguiar e Anelitya de Paula Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Thauama Moraes, Rose Bittencourt e Cláudio Xavier Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Bittencourt, Lúcia Barbosa, Márcia Galvão e Naílma Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Johnny Massa Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Bittencourt e Katiuska Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Cota e Sherida Poline Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Bittencourt e Grazi Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Bittencourt e Gilberto Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Renan Azevedo e Laís Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Bittencourt e Caroline de Jesus Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Sandri e Gabriela Ricardo Foto: LC Moreira

Legenda: Robson Almeida, Rose Bittencourt e Denise Beltrão Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Galvão, Rose Bittencourt, Naílma Freitas, Fernanda Vasconcelos e Junior Mororó Foto: LC Moreira

Legenda: Dalila Cardoso, Rose e Felipe Bittencourt Foto: LC Moreira

Legenda: Moises Giffoni, Rose Bittencourt e Elaine Portobello Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Farias, Rose Bittencourt e Cléa Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Galvão, Pedro Silva, Rose Bittencourt, Valdenis Correa e Naílma Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Lidiane Gomes, Rose Bittencourt e Mateus Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Lena Paiva, Rose Bittencourt e Edvan Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Uchoa, Rose Bittencourt e Hélio Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Gilberto Pereira, Rose Bittencourt e Dora Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Sampaio, Rose Bittencourt e Miguel Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Jhon Magalhãe, Rose Bittencourt e Vanda Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Junior Mororó, Rose Bittencourt e Fernanda Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Galvão, Rose Bittencourt e Naílma Freitas Foto: LC Moreira