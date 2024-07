Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (8/7)

A segunda semana de julho traz boas notícias. Mercúrio, o mensageiro, vai interagir com o grande benéfico, Júpiter. Sinto que você pode receber uma mensagem, um e-mail, uma notícia boa ou aquela resposta que você estava esperando. O céu vai te dizer SIM. Sua comunicação será recebida de forma positiva. Aproveite o dia para vender, fazer propostas ou divulgar seu trabalho. Não esqueça do poder da sua mente. Não se prenda a ideias que não te levam a lugar nenhum.

Áries

A segunda semana de julho traz uma onda de inspiração e a comunicação vai fluir bem. O momento está perfeito para expressar suas ideias criativas ou usar qualquer forma de linguagem. Aproveite o poder da sua mente e das suas palavras.

Touro

A semana começa com uma energia positiva para você, taurino(a). Aproveite a oportunidade para melhorar sua vida financeira. Pode ser que depois de uma conversa você encontre uma solução criativa para aumentar sua renda. Hoje o dia pode ser bom para sentar com a família e discutir o orçamento.

Gêmeos

A semana inicia pedindo que você expresse suas ideias de maneira poderosa e influente, por isso, eu já vejo você apresentando um projeto, vendendo uma palestra ou simplesmente fazendo ótimas conexões com pessoas que você tem uma grande afinidade.

Câncer

A semana inicia com um toque de sorte, trazendo grandes chances financeiras. Você pode acordar com a mente repleta de ideias. Confie na sua intuição, que estará aguçada, e você poderá encontrar maneiras inovadoras de aprimorar suas finanças. Aproveite para organizar seu orçamento e explorar novas formas de economizar ou investir.

Leão

Nada como começar a semana com uma energia tão vibrante quanto a

sintonia entre Mercúrio e Júpiter, leonino(a). Se prepare, pois a semana inicia te colocando em posição de destaque dentro de um grupo. Junte pessoas, marque uma reunião e apresente suas ideias. Tenho certeza que suas palavras

vão inspirar e motivar os outros.

Virgem

A semana começa fluída, virginiano(a). Mercúrio, seu planeta regente vai bater um papo agradável com Júpiter e sinto que essa conversa pode trazer oportunidades para o seu crescimento profissional. Que tal iniciar a semana refletindo sobre suas metas de carreira e buscando formas de alcançar seus objetivos. Você precisa ter clareza do seu próximo passo.

Libra

A semana começa com uma ótima sintonia entre Mercúrio e Júpiter, o momento é muito bom para investir em interações e trocas culturais. Tenha em mente que suas habilidades de comunicação estarão em alta e você poderá inspirar e motivar os outros com suas ideias.

Escorpião

A segunda semana de julho começa oferecendo chances de progresso na carreira por meio de alianças estratégicas e negociações que podem ser financeiramente vantajosas. Hoje é um bom dia para tomar decisões importantes e buscar apoio.

Sagitário

Mercúrio e Júpiter (seu regente) formam um aspecto harmonioso, trazendo ótimas oportunidades de crescimento. Se você está envolvido em projetos que envolvem aprendizado, viagens ou novos conhecimentos, agora é a hora perfeita para compartilhar suas ideias com parceiros ou colegas. Talvez você esteja planejando ministrar ou participar de um novo curso, fazer uma viagem ou colaborar com alguém que tenha interesses semelhantes.

Capricórnio

A semana começa do jeito que você gosta, capricorniano(a). Aproveite o momento, pois sinto que ótimas oportunidades se aproximam, especialmente para sua vida financeira e profissional. Suas palavras estão carregadas de persuasão e carisma, tornando este o momento ideal para conversas significativas e decisões inteligentes. Aproveite essa energia para tomar decisões sábias.

Aquário

A segunda semana de julho começa com um toque de sorte, aquariano(a). Aproveite para fortalecer um relacionamento importante na sua vida ou explorar novas formas de se conectar com as pessoas. A segunda-feira é excelente para discutir com um parceiro ou amigos, pois o outro será receptivo as suas ideias.

Peixes

O que você pode fazer para melhorar sua rotina, pisciano(a)? Não se preocupe, pois o céu de hoje vai te inspirar e sinto que você pode encontrar apoio na sua família, O momento pede que você reflita sobre sua saúde, bem-estar ou até mesmo organizar tarefas domésticas de maneira

mais eficiente.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.