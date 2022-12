Game Awards 2022: confira os vencedores da principal premiação de jogos

A principal premiação do mundo dos jogos eletrônicos, o Game Awards 2022, anunciou, nessa quinta-feira (8), os vencedores desta edição. RPG japonês da FromSoftware, o "Elden Ring" levou a categoria de melhor do ano, além de mais outras três, somando assim quatro troféus dos sete aos quais foi indicado.

Outro grande destaque da noite foi a sequência da série da Santa Monica Studio: "God of War Ragnarök", que conquistou o maior número de prêmios — seis dos dez aos quais concorreu. As informações são do portal g1.

Os dois jogos dividiram o pódio de maior número de indicações com o RPG desenvolvido pela Guerrilla Games, "Horizon Forbidden West", que, assim como o "Elden Ring", estava entre os concorrentes de sete categorias, mas não levou nada.

A cerimônia de premiação foi realizada no Microsoft Theater, em Los Angeles, Estados Unidos, e apresentada pelo jornalista especializado em games, Geoff Keighley.

Veja os vencedores do Game Awards 2022

Jogo do ano: 'Elden Ring'

Melhor direção: 'Elden Ring'

Melhor game em atualização: 'Final Fantasy XIV'

Melhor jogo de ação/aventura: 'God of War Ragnarök'

Melhor jogo independente: 'Stray'

Melhor RPG: 'Elden Ring'

Inovação em acessibilidade: 'God of War Ragnarök'

Melhor trilha e música: Bear McCreary - 'God of War Ragnarök'

Melhor jogo de ação: 'Bayonetta 3'

Mais antecipado: 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'

Melhor design de áudio: 'God of War Ragnarök'

Melhor jogo multiplayer: 'Splatoon 3'

Melhor jogo de esporte/corrida: 'Gran Turismo 7'

Games for impact: 'As Dusk Falls'

Melhor suporte à comunidade: 'Final Fantasy XIV'

Melhor jogo de simulação/estratégia: 'Mario + Rabbids Sparks of Hope'

Melhor jogo de realidade virtual/realidade aumentada: 'Moss: Book II'

Melhor direção de arte: 'Elden Ring'

Melhor narrativa: 'God of War Ragnarök'

Melhor adaptação: 'Arcane: League of Legends'

Melhor estreia independente: 'Stray'

Melhor atuação: Christopher Judge - 'God of War Ragnarök'

Melhor jogo de luta: 'MultiVersus'

Melhor jogo para dispositivos móveis: 'Marvel Snap'

Criador de conteúdo do ano: Ludwig

Melhor jogo de eSports: 'Valorant'

Melhor atleta de eSports: Jacob 'Yay' Whiteaker (Cloud9, Valorant)

Melhor time de eSports: LOUD (Valorant)

Melhor treinador de eSports: Matheus 'bzkA' Tarasconi (LOUD, Valorant)

Melhor evento de eSports:2022 League of Legends World Championship

Invasor dedica prêmio à 'Bill Clinton'

Legenda: Rapaz deixou os desenvolveres de "Elden Ring" confusos Foto: reprodução/redes sociais

Um acontecimento inusitado marcou a premiação. Um jovem subiu ao palco do Game Awards 2022 com os vencedores da categoria de jogo do ano e, após os agradecimentos dos desenvolvedores de "Elden Ring', ele dedicou o troféu a "meu rabino ortodoxo reformado Bill Clinton".

A atitude do rapaz o fez ser preso, conforme informações divulgadas pelo anfitrião da noite, Geoff Keighley. Mas antes de ser detido, ele fez um discurso ao lado dos vencedores.

"Gostaria de agradecer a todos e dizer que eu acho que gostaria de nomear este prêmio ao meu rabino ortodoxo reformado Bill Clinton", declarou no microfone após agradecimento dos vencedores, que assistiram à invasão confusos.

Em seguida, ele foi retirado do palco por seguranças do evento.

